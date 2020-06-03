نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

7 نصائح لوزن مثالي في فصل الصيف

Time منذ يوم
Views 1874
Comment 2
7 نصائح لوزن مثالي في فصل الصيف

أميرة خالد (صدى):
يرغب الكثيرون في الحصول على أجسام رشيقة ووزن مثالي خلال فصل الصيف، خاصة لحضور الحفلات والسهرات لذا فهناك 7 نصائح لذلك منها تناول كميات مناسبة من السعرات الحرارية والالتزام بها ممارسة الرياضة بانتظام.

ويجب للحصول على الوزن المثالي بتناول البروتين في الفطور، وعليك تجنب الوجبات الدسمة للمحافظة على الوزن السليم، وتجنب الوجبات الدسمة للمحافظة على الوزن السليم.

ولكي نحافظ على وزن مثالي والحصول على مظهر الرائع، من خلال آخر التوصيات بالتقليل من تناول الحلويات والفطائر والمخبوزات لما تحتوي عليه من سعرات حرارية عالية واستبدالها بالفاكهة الموسمية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

أخر الأخبار

صدمة كبرى لتحالف " أوبك بلس " بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط 
صدمة كبرى لتحالف " أوبك بلس " بشأن اتفاق خفض إنتاج النفط 
Time منذ دقيقتين Views 1068
حمد بن جاسم يتخبط في أول ظهور له بعد التسريبات
حمد بن جاسم يتخبط في أول ظهور له بعد التسريبات
Time منذ 10 دقائق Views 1400
بندة للتجزئة توضح ملابسات إغلاق "عزيز مول" في جدة بعد اكتشاف حالة إصابة
بندة للتجزئة توضح ملابسات إغلاق "عزيز مول" في جدة بعد اكتشاف حالة إصابة
Time منذ 15 دقيقة Views 1249
القبض على بعض المتورطين في قتل الصحفي نبيل القعيطي
القبض على بعض المتورطين في قتل الصحفي نبيل القعيطي
Time منذ 16 دقيقة Views 1317
الأهلي يُقدم شكوى ضد قناة نادي الزمالك بتهمة الخوض في الأعراض
الأهلي يُقدم شكوى ضد قناة نادي الزمالك بتهمة الخوض في الأعراض
Time منذ 21 دقيقة Views 1262
اتهامات جنائية جديدة تلاحق الضباط المتورطين في قتل فلويد
اتهامات جنائية جديدة تلاحق الضباط المتورطين في قتل فلويد
Time منذ 25 دقيقة Views 1367
سان جيرمان يكشف عن سعر بيع نيمار 
سان جيرمان يكشف عن سعر بيع نيمار 
Time منذ 33 دقيقة Views 1345
بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفل علق على حافة نافذة المنزل
بالفيديو.. لحظة إنقاذ طفل علق على حافة نافذة المنزل
Time منذ 39 دقيقة Views 307
تميم بن حمد يستغفل شعبه
تميم بن حمد يستغفل شعبه
Time منذ 43 دقيقة Views 2120
بالفيديو.. والد طفل ينام جالسا لأسباب مرضية يروي تفاصيل معاناة نجله
بالفيديو.. والد طفل ينام جالسا لأسباب مرضية يروي تفاصيل معاناة نجله
Time منذ 47 دقيقة Views 1586