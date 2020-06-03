7 نصائح لوزن مثالي في فصل الصيف

أميرة خالد (صدى):
يرغب الكثيرون في الحصول على أجسام رشيقة ووزن مثالي خلال فصل الصيف، خاصة لحضور الحفلات والسهرات لذا فهناك 7 نصائح لذلك منها تناول كميات مناسبة من السعرات الحرارية والالتزام بها ممارسة الرياضة بانتظام.
ويجب للحصول على الوزن المثالي بتناول البروتين في الفطور، وعليك تجنب الوجبات الدسمة للمحافظة على الوزن السليم، وتجنب الوجبات الدسمة للمحافظة على الوزن السليم.
ولكي نحافظ على وزن مثالي والحصول على مظهر الرائع، من خلال آخر التوصيات بالتقليل من تناول الحلويات والفطائر والمخبوزات لما تحتوي عليه من سعرات حرارية عالية واستبدالها بالفاكهة الموسمية.