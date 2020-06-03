واشنطن (صدى):
توصلت دراسات أجريت على أكثر من 200 ألف شخص إلى طريقة تساعد في خفض خطر الإصابة بمرض السكري.
وأوضح علماء بجامعتي روتردام الهولندية وهارفارد الأمريكية أن النظام الغذائي للفرد يلعب دورًا هاما في إصابته بمرض السكري.
وأشار العلماء إلى أن تناول الحبوب الكاملة والخضروات تساعد في خفض خطر الإصابة بالمرض، مبررين ذلك بأن تلك المواد تجعل الجسم ينتج كمية أقل من الأنسولين، وخفض مستوى السكر في الدم.
وأوصى العلماء بضرورة أن يحصل الجسم على الدهون الأحادية والدهون المتعددة غير المشبعة والبروتينات الحيوانية والنباتية وذلك كطريقة تحمي الفرد من مخاطر الإصابة بالمرض.