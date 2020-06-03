نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

العلماء يكتشفون الكأس المقدسة لعلاج كوفيد 19

Time منذ 31 دقيقة
Views 1548
Comment 2
العلماء يكتشفون الكأس المقدسة لعلاج كوفيد 19

وكالات (صدى):
كشف العلماء عن سلاحا جديدا وقويا قد يكون هو الأنسب في الحرب ضد كورونا، وهذا السلاح قائم على الأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة.

وقال العلماء بأن التعرض الكيميائي أو الأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة (UV)، يعد من أكثر الطرق شيوعا لتطهير الأسطح من البكتيريا والفيروسات.

وتابع الباحثون في ولاية بنسلفانيا وجامعة مينيسوتا واثنين من الجامعات اليابانية، بأنهم وجدوا الكأس المقدسة للموصلات الشفافة، والتي يمكن أن تسمح لمصابيح LED رخيصة وسهلة الإنتاج، ينبعث منها ضوء الأشعة فوق البنفسجية بكثافة عالية بما يكفي لقتل فيروس كورونا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
احسن ..
ابو محمد 😎
من حقكم ..
د محمد ماجد بخش
حسبي الله ونعم الوكيل
رمز
وكان عبدالرحمن الجماز قال أمس في تصريحات تلفزيونية: "إذا اعتبرت بطولات النصر 44 بالبطولات الرسمية والودية فالنصر ليس من الأربعة الكبار". اقول لكم ياجماز ويا دباس,,النصر سيدخلكم غرف العنايه المركزه انتضروها قريبا اذا لم ترفقو على حالكم اوتنسو النصر,,,,,,,
د محمد ماجد بخش
متى ما كان الجرافيتون غير ثابت العدد والعدة كان ممثلا وتابعا للتمثيل والتقدير تماما كالوحدة المغناطيسية الجديدة "البخشترون"

أخر الأخبار

بالفيديو.. ضابط أمريكي يقتل فتاة مصرية حاولت الانقضاض عليه
بالفيديو.. ضابط أمريكي يقتل فتاة مصرية حاولت الانقضاض عليه
Time منذ دقيقة Views 79
"العمل" تحذر الممتنعين عن توظيف المواطنين بنشاط مواد البناء
"العمل" تحذر الممتنعين عن توظيف المواطنين بنشاط مواد البناء
Time منذ 4 دقائق Views 1152
7 نصائح لوزن مثالي في فصل الصيف
7 نصائح لوزن مثالي في فصل الصيف
Time منذ 5 دقائق Views 1065
بالصور.. الأجهزة الأمنية بجدة تلاحق المخالفين لارتداء الكمامة
بالصور.. الأجهزة الأمنية بجدة تلاحق المخالفين لارتداء الكمامة
Time منذ 7 دقائق Views 1230
إصابة شخصين في حادث اصطدام مركبتين بجدة
إصابة شخصين في حادث اصطدام مركبتين بجدة
Time منذ 16 دقيقة Views 1263
الكيلاني تخرج عن صمتها: الصورة التي يتداولها البعض ليست لي وتحيه لصاحبتها
الكيلاني تخرج عن صمتها: الصورة التي يتداولها البعض ليست لي وتحيه لصاحبتها
Time منذ 17 دقيقة Views 298
نجاح استئصال ورم "الغدة الكظرية" المتمدد بمدينة الملك عبدالله الطبية
نجاح استئصال ورم "الغدة الكظرية" المتمدد بمدينة الملك عبدالله الطبية
Time منذ 23 دقيقة Views 1122
رجل ينقذ غزال من أفعى حاولت قتلها
رجل ينقذ غزال من أفعى حاولت قتلها
Time منذ 26 دقيقة Views 562
بالفيديو.. فوز الفهد تكسر قواعد العزل المنزلي برفقة زوجها
بالفيديو.. فوز الفهد تكسر قواعد العزل المنزلي برفقة زوجها
Time منذ 27 دقيقة Views 668
3 فرص عمل جديدة تطرحها شركة «نادك»
3 فرص عمل جديدة تطرحها شركة «نادك»
Time منذ 27 دقيقة Views 1331