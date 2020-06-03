العلماء يكتشفون الكأس المقدسة لعلاج كوفيد 19

وكالات (صدى):
كشف العلماء عن سلاحا جديدا وقويا قد يكون هو الأنسب في الحرب ضد كورونا، وهذا السلاح قائم على الأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة.
وقال العلماء بأن التعرض الكيميائي أو الأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة (UV)، يعد من أكثر الطرق شيوعا لتطهير الأسطح من البكتيريا والفيروسات.
وتابع الباحثون في ولاية بنسلفانيا وجامعة مينيسوتا واثنين من الجامعات اليابانية، بأنهم وجدوا الكأس المقدسة للموصلات الشفافة، والتي يمكن أن تسمح لمصابيح LED رخيصة وسهلة الإنتاج، ينبعث منها ضوء الأشعة فوق البنفسجية بكثافة عالية بما يكفي لقتل فيروس كورونا.