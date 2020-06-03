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نشطاء يهاجمون مريم حسين بعد نشرها صورة لها ببشرة سمراء

Time منذ 8 ساعات
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نشطاء يهاجمون مريم حسين بعد نشرها صورة لها ببشرة سمراء

أميرة خالد (صدى):
وجه نشطاء هجوما على الفنانة مريم حسين بعد نشرها صورة لها ببشرة سمراء معتبرين أن ذلك يعد تمييزا عنصريا، على الرغم أن الصورة التي نشرتها الفنانة تعبر عن تضامنها مع أصحاب البشرة السمراء.

واتهم المتابعون الفنانة بالتمييز بين البيض والسود مع العلم بأنها

أرفقت الصورة بالتعليق: “لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا لأبيضَ على أسودَ ولا لأسودَ على أبيضَ إلا بالتَّقوَى، النَّاسُ من آدمُ، وآدمُ من ترابٍ”.

وقامت مريم حسين بحذف الصورة واستبدالها بتلك الأساسية مع التعليق نفسه ومضيفة كلمة “اعتذر” بالإنكليزية.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
🤣🤣🤣🤣... دحينا شوفتو يا عوال....؟ شيلة دونقا خرونقا ودته للجحيم...
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء وعن المسلمين
الاحساء 🌴🌴🌴
ألأجنبي المصاب أكمل علأجة وعافاة الله مسكة المطار وإلى بلأدة ومع السلامة مالنا فنية أي لزمة ومستقبلآ يجب منع أي أجنبي من دخول المملكة بقصد العمل من تجاوز الخمسين عام من عمرة هذا غير صالح لأي عمل حيث أغلب المواطنين في هذا السن يتقدمون بطلب تقاعد مبكر أما بسبب العجز ولأ بسبب الملل بعد هذا العمر بيكون العامل معرض للأمراض النفسية والجسدية ومناعتة بتكون ضعيفة متأكلة كمآ يجب ترحيل جميع العمال كبار السن من المملكة سوآ من مخالفي الإقامة ولأ النظاميين ...

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