نشطاء يهاجمون مريم حسين بعد نشرها صورة لها ببشرة سمراء

أميرة خالد (صدى):
وجه نشطاء هجوما على الفنانة مريم حسين بعد نشرها صورة لها ببشرة سمراء معتبرين أن ذلك يعد تمييزا عنصريا، على الرغم أن الصورة التي نشرتها الفنانة تعبر عن تضامنها مع أصحاب البشرة السمراء.
واتهم المتابعون الفنانة بالتمييز بين البيض والسود مع العلم بأنها
أرفقت الصورة بالتعليق: “لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا لأبيضَ على أسودَ ولا لأسودَ على أبيضَ إلا بالتَّقوَى، النَّاسُ من آدمُ، وآدمُ من ترابٍ”.
وقامت مريم حسين بحذف الصورة واستبدالها بتلك الأساسية مع التعليق نفسه ومضيفة كلمة “اعتذر” بالإنكليزية.