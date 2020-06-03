شاهد.. تغير شكل فرح بسيسو بطريقة مثيرة للجدل

عمّان (صدى):
أثارت فرح بسيسو الفنانة الأردنية وهي فلسطينية الأصل، الجدل بعد آخر ظهور لها؛ حيث ظهرت بشكل مختلف إلى حد ما عن الذي يتعرف عليها المتابعين من خلال الشكل المعتاد.
ونشرت فرح بسيسو، صورًا لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليقول المتابعون بأن بعض هؤلاء الأشخاص الذين يكون لديهم علامات التقدم في السن وتظهر بشكل واضح على وجهها وأوضح بعض من الأشخاص الأخرين بأنها جميلة في جميع حالاتها.
وأوضح آخرون أنها لم تقوم بأي عملية تجميل أو قامت بتغير وتعديل شكل ملامحها ومن الناحية الأخرى فقد أعرب الكثيرون عن اشتياقهم إليها وجاء ذلك بسبب غيابها عن الشاشة منذ عدة سنوات.