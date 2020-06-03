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شاهد.. تغير شكل فرح بسيسو بطريقة مثيرة للجدل

Time منذ 8 ساعات
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شاهد.. تغير شكل فرح بسيسو بطريقة مثيرة للجدل

عمّان (صدى):
أثارت فرح بسيسو الفنانة الأردنية وهي فلسطينية الأصل، الجدل بعد آخر ظهور لها؛ حيث ظهرت بشكل مختلف إلى حد ما عن الذي يتعرف عليها المتابعين من خلال الشكل المعتاد.

ونشرت فرح بسيسو، صورًا لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليقول المتابعون بأن بعض هؤلاء الأشخاص الذين يكون لديهم علامات التقدم في السن وتظهر بشكل واضح على وجهها وأوضح بعض من الأشخاص الأخرين بأنها جميلة في جميع حالاتها.

وأوضح آخرون أنها لم تقوم بأي عملية تجميل أو قامت بتغير وتعديل شكل ملامحها ومن الناحية الأخرى فقد أعرب الكثيرون عن اشتياقهم إليها وجاء ذلك بسبب غيابها عن الشاشة منذ عدة سنوات.

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
🤣🤣🤣🤣... دحينا شوفتو يا عوال....؟ شيلة دونقا خرونقا ودته للجحيم...
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء وعن المسلمين
الاحساء 🌴🌴🌴
ألأجنبي المصاب أكمل علأجة وعافاة الله مسكة المطار وإلى بلأدة ومع السلامة مالنا فنية أي لزمة ومستقبلآ يجب منع أي أجنبي من دخول المملكة بقصد العمل من تجاوز الخمسين عام من عمرة هذا غير صالح لأي عمل حيث أغلب المواطنين في هذا السن يتقدمون بطلب تقاعد مبكر أما بسبب العجز ولأ بسبب الملل بعد هذا العمر بيكون العامل معرض للأمراض النفسية والجسدية ومناعتة بتكون ضعيفة متأكلة كمآ يجب ترحيل جميع العمال كبار السن من المملكة سوآ من مخالفي الإقامة ولأ النظاميين ...

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