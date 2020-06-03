«الطب البديل» يحذر من إجراء عمليات «الحجامة» بالمنازل

أميرة خالد (صدى):
قال المركز الوطني للطب البديل والتكميلي أنه رصد قيام بعض بعض منشآت الطب البديل بالإعلان عن إمكانية إجراء عملية "الحجامة" في المنازل، وهذا الإجراء يُعتبر من مخالفات نظام مزاولة الطب البديل والتكميلي المعمول به بالمملكة.
وتابع المركز بأن من المتطلبات الأساسية لإجراء عملية "الحجامة" أن تكون في بيئة صحية مناسبة ومجهزة بكل التجهيزات الضرورية؛ لتجنّب حدوث مضاعفات صحية.
وطالب "الطب البديل" المنشآت والممارسين المرخصين بالتعاون والالتزام بالتعليمات؛ وذلك بعدم نشر أي إعلانات عن تقديم خدمة "الحجامة" خارج نطاق المنشأة المرخصة لذلك، وسيُعتبر ذلك مخالفة لنظام المزاولة ونظام الترخيص المهني؛ مما يستدعي اتخاذ الجزاءات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية، مهيبا بأفراد المجتمع عدم التعاون في ذلك.