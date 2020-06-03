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بالفيديو.. فيلم يوثق جرائم الحوثي

Time منذ ساعة
Views 1508
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بالفيديو.. فيلم يوثق جرائم الحوثي

فهمي محمد (صدى):
وثقت مخرجة أردنية تجاوزات مليشيات الحوثي، بمناطق سيطرتهم في اليمن وغسلهم لعقول الأطفال.

وأظهر فيلم عاصم أسلوب الحوثي في تجويع الأطفال وسفك دمائهم وغسل أدمغتهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
احسن ..
ابو محمد 😎
من حقكم ..
د محمد ماجد بخش
حسبي الله ونعم الوكيل
رمز
وكان عبدالرحمن الجماز قال أمس في تصريحات تلفزيونية: "إذا اعتبرت بطولات النصر 44 بالبطولات الرسمية والودية فالنصر ليس من الأربعة الكبار". اقول لكم ياجماز ويا دباس,,النصر سيدخلكم غرف العنايه المركزه انتضروها قريبا اذا لم ترفقو على حالكم اوتنسو النصر,,,,,,,
د محمد ماجد بخش
متى ما كان الجرافيتون غير ثابت العدد والعدة كان ممثلا وتابعا للتمثيل والتقدير تماما كالوحدة المغناطيسية الجديدة "البخشترون"

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