تعرف على فوائد تناول قشور الفاكهة والخضروات

أميرة خالد (صدى):
نصحت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض وأورام المستقيم والقولون بتناول بعض الفواكه والخضروات بقشرها لأنها تحتوي على فيتامينات وألياف غذائية أكثر من اللب، وعلى سبيل المثال الباذنجان تحتوي قشرته على مادة قوية مضادة للأكسدة، وتجعلك أصغر سنا، وقشرة الكوسة لها نفس النتيجة.
وطالبت الخبيرة بعدم رمي قشور الليمون والبرتقال، لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين С والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة. وتضيف، ومن يصعب عليه تناول قشور الحمضيات كاملة، يمكنه تقطيعها إلى قطع صغيرة وإضافتها إلى لبن الزبادي أو أي مشروب، كذا قشر التفاح
وأوضحت الخبيرة ان قشور التفاح غنية وأما بالبوتاسيوم وفيتامينات مجموعة، غنية بالبوتاسيوم، مشددة على تناول الفاكهة والخضروات بقشورها في مواسمها فقط.