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تعرف على فوائد تناول قشور الفاكهة والخضروات

Time منذ يوم
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تعرف على فوائد تناول قشور الفاكهة والخضروات

أميرة خالد (صدى):
نصحت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية أمراض وأورام المستقيم والقولون بتناول بعض الفواكه والخضروات بقشرها لأنها تحتوي على فيتامينات وألياف غذائية أكثر من اللب، وعلى سبيل المثال الباذنجان تحتوي قشرته على مادة قوية مضادة للأكسدة، وتجعلك أصغر سنا، وقشرة الكوسة لها نفس النتيجة.

وطالبت الخبيرة بعدم رمي قشور الليمون والبرتقال، لأنها تحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين С والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة. وتضيف، ومن يصعب عليه تناول قشور الحمضيات كاملة، يمكنه تقطيعها إلى قطع صغيرة وإضافتها إلى لبن الزبادي أو أي مشروب، كذا قشر التفاح

وأوضحت الخبيرة ان قشور التفاح غنية وأما بالبوتاسيوم وفيتامينات مجموعة، غنية بالبوتاسيوم، مشددة على تناول الفاكهة والخضروات بقشورها في مواسمها فقط.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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