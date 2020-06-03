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تركي آل الشيخ يقرر التبرع بالأموال المستردة من الأهلي المصري لصندوق تحيا مصر

Time منذ ساعتين
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تركي آل الشيخ يقرر التبرع بالأموال المستردة من الأهلي المصري لصندوق تحيا مصر

نواف السالم (صدى):
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن المساهمة بقيمة الأموال التي سيستردها من الأهلي المصري في صندوق تحيا مصر، بعدما حصر الفريق المصري كافة مساهمات آل الشيخ وقرر إعادتها إليه بعد العودة إلى وزير الرياضة والشباب.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "البوست الأخير في هذا الموضوع، محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر، مصر بلدي الثاني، التي لها و لقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي".

واستطرد رئيس هيئة الترفيه: "كنت أتمنى أن أساهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب وأيد، ولكن حدث الذي حدث".

وأضاف: "ومن هذا المنطلق قررت أنه بعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل، أن أساهم بكامل المبلغ إن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة، في صندوق تحيا مصر لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير".

وأنهى تركي آل الشيخ، حديثه قائلًا: " عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا أيد واحدة في المرة قبل الحلوة".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
احسن ..
ابو محمد 😎
من حقكم ..
د محمد ماجد بخش
حسبي الله ونعم الوكيل
رمز
وكان عبدالرحمن الجماز قال أمس في تصريحات تلفزيونية: "إذا اعتبرت بطولات النصر 44 بالبطولات الرسمية والودية فالنصر ليس من الأربعة الكبار". اقول لكم ياجماز ويا دباس,,النصر سيدخلكم غرف العنايه المركزه انتضروها قريبا اذا لم ترفقو على حالكم اوتنسو النصر,,,,,,,
د محمد ماجد بخش
متى ما كان الجرافيتون غير ثابت العدد والعدة كان ممثلا وتابعا للتمثيل والتقدير تماما كالوحدة المغناطيسية الجديدة "البخشترون"

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