3 قواعد هامة تجعل لديك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح

أميرة خالد (صدى):
يعد اتخاذ القرار ليس بالأمر السهل لذا فهناك ثلاثة قواعد من شانها تحسين قدرتك على التنبؤ بآثار اختياراتك وتقييم مدى صوابها
وأول قاعدة يجب ان تضعها في الحسبان عند التنبؤ باختياراتك ابتعد عن الثقة الزائدة ويجب أن تكون أقل ثقة دائما حول كافة الاحتمالات، فليس من الضروري ان تكون دائما على حق
ولكي تصل الى نتيجة جيدة في اختياراتك وهي القاعدة الثانية انظر إلى التجارب السابقة ، وعليك ان تقوم بالبحث عن التجارب المماثلة للقرار الذي قمت باتخاذه في ظروف مشابهة لظروفك..
والقاعدة الثالثة هي " التفكير الاحتمالي" وستأخذ بعض الوقت لذا فطبق القاعدتين الأولى والثانية على الفور، أما الثالثة فعليك ان تتعلم عن هذا الاحتمال، فقد أظهرت الأبحاث أن التعلم حول الاحتمالات يجعل الأشخاص أفضل تنبؤً ويساعدهم على تجنب التحيزات المعرفية المحددة.