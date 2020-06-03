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مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعتين
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مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث باب التقديم على وظائف إدارية وصحية وهندسية وأمنية شاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم فأعلى ، وذلك للعمل بفروع المستشفى في الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

الوظائف المطلوبة : مأمور سنترال ، مصمم جرافيكس ، مساعد تخطيط صدى القلب ، مهندس كهربائي أول ، مهندس معماري أول ، مساعد إداري ثاني ، كبير مندوبي المشتريات ، مساعد منسق حدائق ، رجل أمن ثانٍ ، وجميعها في الرياض .

أما الوظائف المطلوبة في المدينة المنورة : استشاري مساعد- طب الطوارئ ،. مساعد استشاري- أمراض الدم/ أورام الأطفال ، استشاري ، استشاري قلب ، استشاري عناية مركزة ، فيما طلبت إدارة المستشفى وظيفتي " ممرض أول " ، و" سكرتير أول" بجدة .

وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح من تاريخ 1 يونيو 2020م؛ حتى تاريخ 31 يوليو 2020م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
من حقكم ..
د محمد ماجد بخش
حسبي الله ونعم الوكيل
رمز
وكان عبدالرحمن الجماز قال أمس في تصريحات تلفزيونية: "إذا اعتبرت بطولات النصر 44 بالبطولات الرسمية والودية فالنصر ليس من الأربعة الكبار". اقول لكم ياجماز ويا دباس,,النصر سيدخلكم غرف العنايه المركزه انتضروها قريبا اذا لم ترفقو على حالكم اوتنسو النصر,,,,,,,
د محمد ماجد بخش
متى ما كان الجرافيتون غير ثابت العدد والعدة كان ممثلا وتابعا للتمثيل والتقدير تماما كالوحدة المغناطيسية الجديدة "البخشترون"
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..

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