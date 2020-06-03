مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث باب التقديم على وظائف إدارية وصحية وهندسية وأمنية شاغرة للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم فأعلى ، وذلك للعمل بفروع المستشفى في الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.
الوظائف المطلوبة : مأمور سنترال ، مصمم جرافيكس ، مساعد تخطيط صدى القلب ، مهندس كهربائي أول ، مهندس معماري أول ، مساعد إداري ثاني ، كبير مندوبي المشتريات ، مساعد منسق حدائق ، رجل أمن ثانٍ ، وجميعها في الرياض .
أما الوظائف المطلوبة في المدينة المنورة : استشاري مساعد- طب الطوارئ ،. مساعد استشاري- أمراض الدم/ أورام الأطفال ، استشاري ، استشاري قلب ، استشاري عناية مركزة ، فيما طلبت إدارة المستشفى وظيفتي " ممرض أول " ، و" سكرتير أول" بجدة .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح من تاريخ 1 يونيو 2020م؛ حتى تاريخ 31 يوليو 2020م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .