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هيئة المواصفات تتيح خدمة حجز المواعيد إلكترونيا للمستفيدين

Time منذ ساعتين
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هيئة المواصفات تتيح خدمة حجز المواعيد إلكترونيا للمستفيدين

الرياض (صدى):
أتاحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للمستفيدين من خدماتها، خدمة حجز موعد بشكل إلكتروني، في إطار جهودها لتخفيف زحام المراجعين التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أن هذا الخدمة تتيح للمستفيد تحديد الخدمة التي يرغب في الحصول عليها بشكل واضح، وتسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمة التي تقدمها الهيئة لمراجعيها، كما أنها تقلل الوقت المستغرق في خدمة المستفيدين من خلال تنظيم وقت استقبالهم.

وأوضحت هيئة المواصفات أنه يمكن للمستفيدين حجز موعد لعدد من الخدمات من بينها فحص المركبات المستوردة، ومعايرة الأجهزة، وكذلك خدمة اختبار العينات في مختبرات الهيئة.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها بالتواصل معها من خلال الخدمات الالكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة المستفيدين من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، أو الاتصال بالرقم 920009085 .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
من حقكم ..
د محمد ماجد بخش
حسبي الله ونعم الوكيل
رمز
وكان عبدالرحمن الجماز قال أمس في تصريحات تلفزيونية: "إذا اعتبرت بطولات النصر 44 بالبطولات الرسمية والودية فالنصر ليس من الأربعة الكبار". اقول لكم ياجماز ويا دباس,,النصر سيدخلكم غرف العنايه المركزه انتضروها قريبا اذا لم ترفقو على حالكم اوتنسو النصر,,,,,,,
د محمد ماجد بخش
متى ما كان الجرافيتون غير ثابت العدد والعدة كان ممثلا وتابعا للتمثيل والتقدير تماما كالوحدة المغناطيسية الجديدة "البخشترون"
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..

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