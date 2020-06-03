عائلة «القتيل الأسود» تكشف مطلبها الوحيد

واشنطن (صدى):
خرجت عائلة القتيل الأسود بالولايات المتحدة والذي أشعل المظاهرات عن صمتها كاشفة مطلبها الوحيد لتهدئة الأوضاع في الشارع الأمريكي .
وأكدت والدة الضحية "جورج فلويد" أن "العدالة " هي مطلبها الوحيد ، وأنها تريد أن يدفع الضباط الأربعة المتورطين في قتل ابنها الثمن .
وأضافت في مؤتمر صحفي : في النهاية سيعود الجناه إلى منازلهم بين عائلاتهم أما حفيدتي " جيانا" ليس لديها أب ..لن يراها تكبر أمامه .
وانضم إلى رأيها المحامون في الولايات المتحدة مؤكدين مساندتها ، بعدما راح الرجل ضحية 20 دولار ادعى الضابط وضغط على رقبة "جورج " بقدمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .