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عائلة «القتيل الأسود» تكشف مطلبها الوحيد

Time منذ ساعتين
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عائلة «القتيل الأسود» تكشف مطلبها الوحيد

واشنطن (صدى):
خرجت عائلة القتيل الأسود بالولايات المتحدة والذي أشعل المظاهرات عن صمتها كاشفة مطلبها الوحيد لتهدئة الأوضاع في الشارع الأمريكي .

وأكدت والدة الضحية "جورج فلويد" أن "العدالة " هي مطلبها الوحيد ، وأنها تريد أن يدفع الضباط الأربعة المتورطين في قتل ابنها الثمن .

وأضافت في مؤتمر صحفي : في النهاية سيعود الجناه إلى منازلهم بين عائلاتهم أما حفيدتي " جيانا" ليس لديها أب ..لن يراها تكبر أمامه .

وانضم إلى رأيها المحامون في الولايات المتحدة مؤكدين مساندتها ، بعدما راح الرجل ضحية 20 دولار ادعى الضابط وضغط على رقبة "جورج " بقدمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

بالصور.. الشرطة الأمريكية تركع أمام المتظاهرين

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
من حقكم ..
د محمد ماجد بخش
حسبي الله ونعم الوكيل
رمز
وكان عبدالرحمن الجماز قال أمس في تصريحات تلفزيونية: "إذا اعتبرت بطولات النصر 44 بالبطولات الرسمية والودية فالنصر ليس من الأربعة الكبار". اقول لكم ياجماز ويا دباس,,النصر سيدخلكم غرف العنايه المركزه انتضروها قريبا اذا لم ترفقو على حالكم اوتنسو النصر,,,,,,,
د محمد ماجد بخش
متى ما كان الجرافيتون غير ثابت العدد والعدة كان ممثلا وتابعا للتمثيل والتقدير تماما كالوحدة المغناطيسية الجديدة "البخشترون"
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..

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