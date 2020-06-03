مطلوبات المصارف من القطاع العام تصل الى 29 مليار ريال

الرياض (صدى):
كشفت تقارير ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي الى 28.94 مليار منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ444.563 مليار بنهاية يناير الماضي .
وأوضحت التقارير التي حللت بيانات مؤسسة النقد العربي "ساما" أبريل 2020 شراء المصارف سندات وصكوك أصدرتها الحكومة بقيمة 4.99 مليارات ريال خلال ذات الشهر، وذلك مقارنة بـ7.9 مليارات تم شراؤها في مارس من العام الجاري، إضافة إلى ارتفاع السندات الحكومية .
وارتفعت السندات الحكومية التي استثمرت فيها البنوك إلى 413.1 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي، وبقيمة 29.4 مليار ريال، مقارنة بـ383.672 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2019. وبقيمة 26,4 مليال ريال منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت بنهاية يناير 2020 نحو 386.690 مليار ريال، كما ارتفعت السندات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي إلى 473.5 مليار ريال بنهاية أبريل.