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استدعاء 2.586 مركبة نيسان لخلل خطير

Time منذ 4 ساعات
Views 1530
استدعاء 2.586 مركبة نيسان لخلل خطير

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء استدعاء 2.586 مركبة نيسان "ماكسيما و باثفايندر" موديل 2016 ، و2019 .

وأكدت "التجارة" أن الإستدعاء لخلل في نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS) قد يؤدي إلى تسرب زيت الفرامل مما يزيد من احتمالية نشوب حريق لا سمح الله.

وشارت أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المربة من خلال الرابط الإلكتروني من هنــــــــا.

ونبهت أنه إذا ظل ضوء التحذير مضاء لأكثر من 10 ثوان فإنه يجب إيقاف تشغيل لمربة والإتصال بالرقم المجاني لتتكفل الشركة بقل لمركبة وصيانتها مجاناً ، ويمكن لإتصال على "بترومين للسيارت " : 92003345.

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أحدث التعليقات

fares
الله يقطع وجهه
fares
ههههههههههههههههههههه ولا تزعلي خذي هذي مني
fares
فضل من الله تعالي اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا يارب
البرفسور احمد
بأي صفه تلمح...؟
د محمد ماجد بخش
العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح

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