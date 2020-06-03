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المحتجون يعودون للبيت الأبيض بعد إطلاق النار على شرطي

Time منذ ساعتين
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المحتجون يعودون للبيت الأبيض بعد إطلاق النار على شرطي

واشنطن (صدى):
كشفت الشرطة الأمريكيه ان احد المشتبه بهم في حاله حرجه وأصيب واحد على الاقل من أفراد الشرطة او اكثر في حادث إطلاق النار في حي بروكلين بنيويورك امس الثلاثاء واوضح مصدر بأن المشتبه به أصاب شخصا واحدا على الأقل بالرصاص في منطقة مشروع كينغزبورو هاوسز للإسكان العام، قبل أن تصل الشرطة، وتطلق النار على المشتبه به.

وقال المصدر أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن الحادث الذي وقع بعد التاسعة مساء لا علاقة له بالاحتجاجات على مقتل جورج الأميركي من أصل أفريقي الذي لفظ أنفاسه بعد أن جثم شرطي بركبته على عنقه الأسبوع الماضي أو أعمال النهب والسلب التي أعقبت ذلك.

وفيما يتعلق بالاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، برشق متظاهرين، يؤكدون سلمية احتجاجاتهم، الشرطة بزجاجات المياه في محيط البيت الأبيض الذي شهد عودة مكثفة للمحتجين مجددا.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حسبي الله ونعم الوكيل
رمز
وكان عبدالرحمن الجماز قال أمس في تصريحات تلفزيونية: "إذا اعتبرت بطولات النصر 44 بالبطولات الرسمية والودية فالنصر ليس من الأربعة الكبار". اقول لكم ياجماز ويا دباس,,النصر سيدخلكم غرف العنايه المركزه انتضروها قريبا اذا لم ترفقو على حالكم اوتنسو النصر,,,,,,,
د محمد ماجد بخش
متى ما كان الجرافيتون غير ثابت العدد والعدة كان ممثلا وتابعا للتمثيل والتقدير تماما كالوحدة المغناطيسية الجديدة "البخشترون"
ابو محمد 😎
جزاكم الله خير ..
زعيم اااسيا
اجلدهم يابو فارس الحقيقه مؤلمه

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