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القيمة المالية لهدايا تركي آل الشيخ للأهلي المصري

Time منذ 21 دقيقة
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القيمة المالية لهدايا تركي آل الشيخ للأهلي المصري

ماجد محمد (صدى):
خاطب مجلس إدارة الأهلي المصري مخاطبة، وزير الشباب والرياضة؛ لإعادة كل ما قدمه تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للنادي المصري ورئيس هيئة الترفيه، وهو مبلغ 262 مليون جنيه.

وتعد هي مجموع تبرعات منحها كمكافآت للاعبين، فضلًا عن صفقة صلاح محسن والتجديد لعبد الله السعيد، وكذلك المساعدة في إعارة عدد من اللاعبين للمملكة، بالإضافة إلى بعض الترضيات للاعبين، أمثال أحمد فتحي، وكذلك المباريات الودية التي خاضها الفريق.

وفي السياق نفسه، أوفدت وزارة الشباب والرياضة المصرية لجنة وزارية من التفتيش المالي والإداري إلى النادي، للوقوف على حقيقة ما ورد من دعم آل الشيخ لنادي "القلعة الحمراء".

وأسفر تقرير اللجنة، عن قبول تبرعات مالية من تركي آل الشيخ وآخرين بإجمالي 119,1 مليون جنيه فقط، عبارة عن "4,85 مليون دولار ومبلغ 7 ملايين ريال" حيث وافق مجلس إدارة النادي على قبولها، وتم اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية بشأنها.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
البركه فيما تحقرواً أقل من ربع الشرنقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا كثر بدل فاقد
جلباخ
الي يتبرع و يهدي ما يسترد هداياه وتبرعاته لاكن مع هذا الادمي كل شي جايز
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك

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