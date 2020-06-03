الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم محمد العمري اليوم الأربعاء توضيح هام حول إعلان فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية .
وأكد "العمري " أن المقصود بـ 1442هـ هو العام الدراسي الذي ستبدأ به الدراسة بالكلية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية فيُشترط عدم مُضيّ أكثر من عام دراسي واحد على تخرجهم ، متمنياً التوفيق للجميع .
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني قد أصدر توجه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ .
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