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توضيح هام حول إعلان فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية

Time منذ 24 دقيقة
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توضيح هام حول إعلان فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني المقدم محمد العمري اليوم الأربعاء توضيح هام حول إعلان فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية .

وأكد "العمري " أن المقصود بـ 1442هـ هو العام الدراسي الذي ستبدأ به الدراسة بالكلية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية فيُشترط عدم مُضيّ أكثر من عام دراسي واحد على تخرجهم ، متمنياً التوفيق للجميع .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني قد أصدر توجه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ .

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وزير الحرس الوطني يصدر توجيه بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1442هـ

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
البركه فيما تحقرواً أقل من ربع الشرنقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا كثر بدل فاقد
جلباخ
الي يتبرع و يهدي ما يسترد هداياه وتبرعاته لاكن مع هذا الادمي كل شي جايز
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك

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