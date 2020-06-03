إقامة معسكرين خارجيين للهلال حال عودة الدوري

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، عن إقامة معسكرين خارجي في أوروبا في حال عادت الرحلات الدولية واستئناف بطولة الدوري؛ حيث أوصت المنظمات الصحية بانحسار الجائحة ومعسكر داخلي في محافظة الطائف تم التنسيق له في وقت باكر.
وستجهز الملاعب الرياضية في جميع أنحاء المملكة، في مطلع شهر يوليو المقبل الموافق العاشر من شهر ذي القعدة الموعد المحدد لتسليم شركات الصيانة الملعب بعد الزراعة الصيفية لوزارة الرياضة، لاستئناف النشاط الرياضي وعودة تدريبات الأندية.
وأوضحت التقارير، أن إدارة الهلال تعاقدت خلال فترة سابقة مع شركة طبية لتعقيم مرافق النادي تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة وذلك تجهيزًا لعودة تدريبات الفريق في مقر النادي خلال الفترة المقبلة؛ حيث تقوم بالتعقيم بشكل دوري لتجهيز المنشآت الرياضية ومعسكر اللاعبين داخل النادي إضافة إلى مكاتب الإداريين ومنسوبي النادي.