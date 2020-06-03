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محاكمة 6 متهمين خالفوا الحجر المنزلي بالبحرين

Time منذ ساعة
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محاكمة 6 متهمين خالفوا الحجر المنزلي بالبحرين

المنامة (صدى):
أصدرت محكمة بحرينية أحكاما ضد ستة متهمين خالفوا الحجر المنزلي، بتغريمهم الف دينار لكل منهم.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد تلقت من إدارة الصحة العامة قيام ستة أشخاص بمخالفة قرار الحجر المنزلي المفروض عليهم بعد مخالطتهم مصابين بفيروس كورونا المستجد، ومن خلال المتابعة تبين أنهم خرجوا من مساكنهم في تواريخ مختلفة.

يذكر أن وزارة الصحة البحرينية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا ليصل مجموع حالات التعافي في البلاد إلى 7407.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 4885، بينها 10 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 4875 بالمستقرة، وسجلت البلاد 19 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
البركه فيما تحقرواً أقل من ربع الشرنقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا كثر بدل فاقد
جلباخ
الي يتبرع و يهدي ما يسترد هداياه وتبرعاته لاكن مع هذا الادمي كل شي جايز
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك

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