نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

" الدفاع الروسية " تعلن نجاح اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا

Time منذ يوم
Views 2980
Comment 1
" الدفاع الروسية " تعلن نجاح اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا

موسكو (صدى):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ اختبارات ناجحة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد على القرود والهامستر.

وذكر مدير المعهد المركزي الـ48 للأبحاث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيرغي بوريسيفيتش، في حديث لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، أن فريق العلماء في هذا المركز أنجز تجارب ناجحة، في إطار مرحلة الاختبارات غير السريرية، للقاح محتمل ضد الفيروس على القرود الهامستر.

وأكد بوريسيفيتش: "تم خلال إجراء التجارب عرض وإثبات أمن المصل وفعالية قدراته على الحماية"، وفقا لما جاء في "RT Arabic" .

وأفاد مدير المعهد باختيار 50 شخصا لإجراء الاختبارات السريرية لهذا اللقاح من المتطوعين العسكريين، موضحا أن العينة تشمل 45 رجلا و5 نساء تتراوح أعمارهم من 25 إلى 50 عاما، وكلهم في حالة صحية جيدة ولا يعانون من عادات مضرة.

وسبق أن أبلغ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بأنه من المتوقع أن يتم إنجاز الاختبارات السريرية على لقاح المعهد المركزي الـ48 للأبحاث العلمية حتى نهاية يوليو.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالرحمن سراج منشي
غريبة // محسن السكري يطلق سراحه رغم جريم القتل المتعمد لقتله سوزان تميم . ويعاد الى السجن بتهمة غسيل الاموال , حسبنا الله ونعم الوكيل .
عبدالرحمن سراج منشي
غريبة // محسن السكري يطلق سراحه رغم جريم القتل المتعمد لقتله سوزان تميم . ويعاد الى السجن بتهمة غسيل الاموال , حسبنا الله ونعم الوكيل .
قول
ياخي نحن في مرض منتشروخطيروانت تبربرعلشان جلدت خنزير قلع الله وجهك وهاذي الإشكال العالم في حرب مع هاذاالدا انقلع الله ياخذك ماعندك وطنيه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويرحم كل من قبضت روحه اليوم واسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين ويصبر قلوب من فقدهم
البرفسور احمد
يستاهلون

أخر الأخبار

إخماد حريق منزل بمحايل عسير
إخماد حريق منزل بمحايل عسير
Time منذ 28 ثانية Views 1000
الاتفاق يحصل على توقيع هوساوي
الاتفاق يحصل على توقيع هوساوي
Time منذ دقيقتين Views 1062
معنى أرقام اللزوجة الموجودة على علبة زيت محرك السيارة
معنى أرقام اللزوجة الموجودة على علبة زيت محرك السيارة
Time منذ دقيقتين Views 1053
وفاة أول طبيب مُقيم بفيروس كورونا في مكة المكرمة
وفاة أول طبيب مُقيم بفيروس كورونا في مكة المكرمة
Time منذ 6 دقائق Views 1183
صورة لـ«أحلام» تثير السخرية على «إنستجرام»
صورة لـ«أحلام» تثير السخرية على «إنستجرام»
Time منذ 7 دقائق Views 1104
«تعريف» يوضح ضوابط وشروط التفليسة المضمونة لدين معين 
«تعريف» يوضح ضوابط وشروط التفليسة المضمونة لدين معين 
Time منذ 10 دقائق Views 1172
بالفيديو.. جريان سيل وادي الفاتح بالعرضيات
بالفيديو.. جريان سيل وادي الفاتح بالعرضيات
Time منذ 13 دقيقة Views 1189
طيران ناس يُعلن عن خصم 50% للأطباء على كافة الرحلات
طيران ناس يُعلن عن خصم 50% للأطباء على كافة الرحلات
Time منذ 24 دقيقة Views 1252
نصائح تساعد في الوقاية من حب الشباب
نصائح تساعد في الوقاية من حب الشباب
Time منذ 25 دقيقة Views 1127
قصة المصور الذي قطع مسافة 462 كم لرصد معالم طبيعية نادرة في تبوك 
قصة المصور الذي قطع مسافة 462 كم لرصد معالم طبيعية نادرة في تبوك 
Time منذ 30 دقيقة Views 1365