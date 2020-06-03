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ضاحي خلفان لليبيين: " قطعوا مصارين أردوغان في مصراتة يخر صريعًا "

Time منذ ساعتين
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ضاحي خلفان لليبيين: " قطعوا مصارين أردوغان في مصراتة يخر صريعًا "

أبوظبي (صدى):
خاطب نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، الشعب الليبي، مناشدًا إياهم بالتصدي لمحاولات النظام التركي التخريبية.

وقال خلفان لليبيين: " علموا أردوغان أيها الشعب الليبي أنكم شعب لا يقهر ولا يهان حتى وإن خضع بعض الخوان وسلموا الوطن لدواعش سورية مسترزقة " .

وأضاف: " أيها الشعب الليبي أنت أمام خياران لا ثالث لهما، إما أن يقال أن تركيا احتلت ليبيا وإما أن يقال بأن الاحتلال التركي تمت مواجهته بأحرار ليبيا وخرج من غير رجعة مهزوما مقهورا " .

وتابع: " قطعوا مصارين اردوغان في مصراتة، يخر اردوغان صريعا، يا اهلنا في ليبيا ..يا شباب ليبيا، ايها الاخوة الاعزاء، اكبر لصوص النفط في الشرق الاوسط، أردوغان، سرق نفط سوريا والعراق..ثم تمت مقاومته والان اللص العود يشوف الضربة او السرقة القادمة عندكم، نصيحة، واضربوه على رأسه "

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
البركه فيما تحقرواً أقل من ربع الشرنقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا كثر بدل فاقد
جلباخ
الي يتبرع و يهدي ما يسترد هداياه وتبرعاته لاكن مع هذا الادمي كل شي جايز
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك

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