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جورج بوش يخرج عن صمته بشأن الوضع في أمريكا

Time منذ 5 ساعات
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جورج بوش يخرج عن صمته بشأن الوضع في أمريكا

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، أمس الثلاثاء، على الأحداث التي تشهدها الولايات المتّحدة، داعيًا إلى النظر مليّاً في ما أسماه " إخفاقاتها المأساوية " بعد مقتل جورج فلويد.

وقال جورج بوش في بيان له: " إن ما يبقى فشلاً صادماً هو أنّ العديد من الأمريكيين الأفارقة، وبخاصة الشباب، يتعرّضون للمضايقة والتهديد في بلدهم " .

وأضاف: "هذه المأساة، وهي جزء من سلسلة طويلة من المآسي المماثلة، تثير سؤالاً لا مفرّ منه: كيف يمكننا وضع حدّ للعنصرية النظامية في مجتمعنا؟ حان الوقت لأن تنظر أمريكا مليّاً في إخفاقاتنا المأساوية " .

وتابع: " أولئك الذين يحاولون إسكات هذه الأصوات لا يفهمون معنى أمريكا، داعياً الجميع إلى إظهار التعاطف " .

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
البركه فيما تحقرواً أقل من ربع الشرنقه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
السامرالحربي
يا أخي كلنا ضد سياسة المؤمرات التي تحاك ضد حكومتنا وفقها الله ، لكن يا صدى ما الفائدة من نشر فضيحة مثل هذه إن ثبت فعلاً أن تلك الصور للمذكورة في الخبر هل غيرنا من الواقع شيء ، صورة مظللة ومنسوبة لإمرأة حتى وإن كانت تعمل لصالح النظام القطري من حيث السياسة هل يعد هذا مكسب لحكومتنا أو نصرة لمطالبها، اتركوا السياسة لأهلها واتقوا الله فيما تنقلون من أخبار ولا يعفيكم مقولة ذكر مصدر أو تسربت صور "بئس مطية الرجل كلمة يقولون" في النهاية حتى إن كان هناك خلاف بين الحكومتين لم نخرج من كوننا مسلمين أخلاقنا في الحرب والسلم ثابتة ...
ابو محمد
اللهم عجل بهلاك المفسدين....

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