جورج بوش يخرج عن صمته بشأن الوضع في أمريكا

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، أمس الثلاثاء، على الأحداث التي تشهدها الولايات المتّحدة، داعيًا إلى النظر مليّاً في ما أسماه " إخفاقاتها المأساوية " بعد مقتل جورج فلويد.
وقال جورج بوش في بيان له: " إن ما يبقى فشلاً صادماً هو أنّ العديد من الأمريكيين الأفارقة، وبخاصة الشباب، يتعرّضون للمضايقة والتهديد في بلدهم " .
وأضاف: "هذه المأساة، وهي جزء من سلسلة طويلة من المآسي المماثلة، تثير سؤالاً لا مفرّ منه: كيف يمكننا وضع حدّ للعنصرية النظامية في مجتمعنا؟ حان الوقت لأن تنظر أمريكا مليّاً في إخفاقاتنا المأساوية " .
وتابع: " أولئك الذين يحاولون إسكات هذه الأصوات لا يفهمون معنى أمريكا، داعياً الجميع إلى إظهار التعاطف " .
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