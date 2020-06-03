نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل عن "عبدالله منصور" المذكور في التسجيلات المسربة بين ابن خليفة والقذافي

Time منذ 6 ساعات
Views 3387
Comment 2
تفاصيل عن "عبدالله منصور" المذكور في التسجيلات المسربة بين ابن خليفة والقذافي

ماجد القزيز (صدى):
ورد في التسجيل المسرب عن التنسيق بين قطر ومعمر القذافي، بخصوص طبيعة تغطية قناة الجزيرة للشأن الليبي، اسم "عبدالله منصور"، بوصفه المعني بهذا التنسيق، بين ليبيا وقادة الدوحة ومؤسس الجزيرة ورئيس مجلس إدارتها حمد بن ثامر.

ويعد عبدالله منصور أحد أبرز وجوه النظام السياسي في ليبيا خلال المرحلة الأخيرة من زمن حكم القذافي، حيث تولّى تلك الفترة منصب مدير الأمن الداخلي حتى وقت لجوئه إلى النيجر عقب الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011، وأدت إلى الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي

التحق منصور بالكلية العسكرية وبعد تخرجه تلقى دورات تكوينية في روسيا نجح فيها بامتياز حيث تخرج الأول على دفعته، وتقلد وظائف عدة في ليبيا، منها إدارة الإذاعة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وفي عهد معمر القذافي، كان عبدالله منصور سكرتيرا ومستشارا للزعيم الليبي السابق، وأحد المسؤولين عن وسائل الإعلام في ليبيا، وخلال أحداث 2011 التي أطاحت بنظام القذافي عين منصور رئيسا لجهاز الأمن الداخلي.

وبعد سيطرة المجلس العسكري على طرابلس لجأ عبدالله منصور إلى النيجر و ذلك بمباركة من وزير الخارجية آنذاك محمد أبو العزوم، والذي وعده بالتأمين الكامل قبل أن يتخلى عنه.

ووتورط منصور في الاضطرابات التي وقعت في جنوب ليبيا؛ حيث سيطر أنصار للنظام السابق على قاعدة عسكرية لفترة وجيزة سنة 2014.

وسلمت سلطات النيجر في فبراير 2014 عبدالله منصور بصفته رئيس الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق إلى سلطات طرابلس وبررت العملية بأنه انتهك التعهدات التي قطعها، ولم يحترم شروط لجوئه لديها.

وتبين أن جهات داخلية وخارجية كانت وراء إقناع حكومة النيجر بتسليم عبدالله منصور إلى طرابلس بسبب مواقفه وعلاقاته برموز النظام السابق وما قيل إنه "تحرك في جنوب البلاد ضد الحكام الجدد" .

وتعرض عبدالله منصور للتعذيب في سجن الهضبة وتوفيت زوجته سنة 2018 وهو وراء القضبان، ونادى فنانون وإعلاميون ومثقفون ليبيون بإطلاق سراحه والإفراج عنه.

وكانت ميليشيات محسوبة على حكومة الوفاق الليبية قد هاجمت في 2019 السجن الذي يقبع فيه عبدالله منصور إلى جانب عدد من رموز نظام القذافي من بينهم البغدادي المحمودي وعبدالله السنوسي وتم نقلهم إلى وجهة غير معلومة لمساومة الجيش الليبي بهم إذا ما تمكن الجيش من السيطرة على طرابلس، خاصة أنّ عددا من رموز من نظام القذافي أعلنوا تأييدهم للقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر.

اقرأ أيضًا:

تسريب جديد مع "القذافي" يكشف تدخل تنظيم الحمدين الصارخ في قناة الجزيرة

عضوان الأحمري: «مكتبة تسجيلات القذافي ستكشف المتآمرين قريبًا»

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
السامرالحربي
يا أخي كلنا ضد سياسة المؤمرات التي تحاك ضد حكومتنا وفقها الله ، لكن يا صدى ما الفائدة من نشر فضيحة مثل هذه إن ثبت فعلاً أن تلك الصور للمذكورة في الخبر هل غيرنا من الواقع شيء ، صورة مظللة ومنسوبة لإمرأة حتى وإن كانت تعمل لصالح النظام القطري من حيث السياسة هل يعد هذا مكسب لحكومتنا أو نصرة لمطالبها، اتركوا السياسة لأهلها واتقوا الله فيما تنقلون من أخبار ولا يعفيكم مقولة ذكر مصدر أو تسربت صور "بئس مطية الرجل كلمة يقولون" في النهاية حتى إن كان هناك خلاف بين الحكومتين لم نخرج من كوننا مسلمين أخلاقنا في الحرب والسلم ثابتة ...
ابو محمد
اللهم عجل بهلاك المفسدين....
الحصان
فتاة الغلاف

أخر الأخبار

«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
Time منذ 11 دقيقة Views 1194
بالصور.. الشرطة الأمريكية تركع أمام المتظاهرين
بالصور.. الشرطة الأمريكية تركع أمام المتظاهرين
Time منذ 11 دقيقة Views 1262
رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك
رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من تبوك
Time منذ 16 دقيقة Views 1233
القيمة المالية لهدايا تركي آل الشيخ للأهلي المصري
القيمة المالية لهدايا تركي آل الشيخ للأهلي المصري
Time منذ 20 دقيقة Views 1706
توضيح هام حول إعلان فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية
توضيح هام حول إعلان فتح باب القبول بكلية الملك خالد العسكرية
Time منذ 23 دقيقة Views 1376
إقامة معسكرين خارجيين للهلال حال عودة الدوري
إقامة معسكرين خارجيين للهلال حال عودة الدوري
Time منذ 32 دقيقة Views 1442
محاكمة 6 متهمين خالفوا الحجر المنزلي بالبحرين
محاكمة 6 متهمين خالفوا الحجر المنزلي بالبحرين
Time منذ ساعة Views 1594
" الدفاع الروسية " تعلن نجاح اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا
" الدفاع الروسية " تعلن نجاح اختبارات لقاح ضد فيروس كورونا
Time منذ ساعة Views 1683
بالفيديو..الزعاق يكشف صفات موسم مربعانية القيظ الذي يبدأ اليوم
بالفيديو..الزعاق يكشف صفات موسم مربعانية القيظ الذي يبدأ اليوم
Time منذ ساعة Views 2023
عامل نظافة يهتك عرض مريضات نفسيًا
عامل نظافة يهتك عرض مريضات نفسيًا
Time منذ ساعة Views 1239