نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المطلق يدعو كبار السن للصلاة في بيوتهم ويوضح حكم الصلاة بالمساجد الصغيرة

Time منذ 12 ساعة
Views 4443
Comment 8
المطلق يدعو كبار السن للصلاة في بيوتهم ويوضح حكم الصلاة بالمساجد الصغيرة

الرياض (صدى):
دعى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، كبار السن والمصابين بالأمراض، إلى الصلاة في منازلهم حتى يرفع الله هذه الجائحة.

وورد للمطلق في برنامج فتاوى على القناة السعودية سؤالا: "مَن خاف على نفسه العدوى بفيروس كورونا فهل له أن يصلي في البيت مع عودة صلاة الجمعة والجماعة إلى المساجد؟".

وأجاب المطلق: "المرضى بالأمراض، وبسببها يُخشى عليهم سرعة انتقال العدوى لهم، هؤلاء يفترض أنهم لا يصلون في المسجد، وإنما يصلون جماعة في منازلهم إلى أن يزيل الله الوباء".

وأضاف: "كبار السن فوق 65 سنة، الذين صدرت لهم النصائح من الجهات المختصة بالصلاة في منازلهم، عليهم أن يصلوا في بيوتهم حتى يرفع الله هذا الوباء".

وحول حكم صلاة الجمعة في مساجد صغيرة تتسع لعدد 10 - 15 مصليًا، ويصلون متباعدين يوم الجمعة، قال المطلق: "الذي يظهر الآن من توجيه وزارة الشؤون الإسلامية هو جواز فتح مساجد ليست للجمعة لمنع تفشي فيروس كورونا. وأنا أرى أن هذا العمل جيد كحل مؤقت حتى ينتهي هذا الوباء".

وأضاف: " لا يجوز للناس أن يصلوا الجمعة إلا في المساجد التي صدرت عليها فتاوى، وذلك بحسب توجُّه وزارة الشؤون الإسلامية؛ لأنها هي التي تدرس مثل هذه الأمور " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

fares
الله يقطع وجهه
fares
ههههههههههههههههههههه ولا تزعلي خذي هذي مني
fares
فضل من الله تعالي اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا يارب
البرفسور احمد
بأي صفه تلمح...؟
د محمد ماجد بخش
العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح

أخر الأخبار

ضبط 47 مخالفة في عدد من المناطق المحمية بالمملكة
ضبط 47 مخالفة في عدد من المناطق المحمية بالمملكة
Time منذ 5 دقائق Views 1134
طائرات درون وغواصة لاسلكية للبحث عن مفقود بوادي الحائر
طائرات درون وغواصة لاسلكية للبحث عن مفقود بوادي الحائر
Time منذ 18 دقيقة Views 1380
الأحمري يلمح لعودة الوضع إلى ما قبل 5 شوال
الأحمري يلمح لعودة الوضع إلى ما قبل 5 شوال
Time منذ 19 دقيقة Views 1908
أحلام تتألق في إطلالة وردية
أحلام تتألق في إطلالة وردية
Time منذ 23 دقيقة Views 374
"مودل روز" تصعد للترند بسبب نكته غريبة
"مودل روز" تصعد للترند بسبب نكته غريبة
Time منذ 24 دقيقة Views 521
شاهد.. خلافات ومشادات كلامية بين نواب داخل البرلمان التونسي
شاهد.. خلافات ومشادات كلامية بين نواب داخل البرلمان التونسي
Time منذ 25 دقيقة Views 1390
"أحمد جميل" يكشف الأسباب الحقيقية وراء تراجع آداء الاتحاد
"أحمد جميل" يكشف الأسباب الحقيقية وراء تراجع آداء الاتحاد
Time منذ 33 دقيقة Views 1547
شقيق ياسمين عبدالعزيز يفاجئ الجميع ويهنئها بزواجها
شقيق ياسمين عبدالعزيز يفاجئ الجميع ويهنئها بزواجها
Time منذ 33 دقيقة Views 1238
هيئة حقوق الإنسان تتصدى لمنشور ينتهك حقوق الأطفال بمواقع التواصل
هيئة حقوق الإنسان تتصدى لمنشور ينتهك حقوق الأطفال بمواقع التواصل
Time منذ 34 دقيقة Views 1388
شاهد.. أسباب ارتفاع حالات التعافي وقلة الوفيات في المملكة
شاهد.. أسباب ارتفاع حالات التعافي وقلة الوفيات في المملكة
Time منذ 40 دقيقة Views 2275