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بالفيديو..شيخ بالأسرة الحاكمة يصف الكويتيين بـ " الخونة " بعد الهجوم على المصريين

Time منذ 7 ساعات
Views 6042
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بالفيديو..شيخ بالأسرة الحاكمة يصف الكويتيين بـ " الخونة " بعد الهجوم على المصريين

خالد الظفيري (صدى):
استنكر الشيخ فهد الصباح، الهجوم الذي شنه بعض الكويتيين ضد الجالية المصرية في الفترة الأخيرة.

وخرج الصباح في مقطع فيديو مدافعًا عن الجالية المصرية، قائلا: " الخونة الكويتيين، لا تشتموا المصريين، تاكلون حلالهم وتأخذون رشاوي، وتأخذون على كل طفل إقامة بنقود ياخونة، ثم تلومون المصريين " .

وهدد بأخذ إجراء فوري ضد تجار الإقامات، مضيفا: " المصريين الآن يعتبرون مسجونين في الكويت، قطعتم رواتبهم، وتركتوهم دون طعام أو شراب، لديهم عوائل في مصر، جاعوا، سوف نعطيهم معاشات، وسنأخذ تجار الإقامات ونبيع جميع عماراتهم وندخلها في وزارة المالية " .

وتابع: " ياخونة يا كويتيين أنا من الأسرة الحاكمة في الكويت، ولا أرضى على بلدي أن تصل إلى هذه المواصيل، أنتم المجرمين وليس المصريين، المصريين جاءوا ليعملوا مقابل نقود وليس مجاناً " .

 

 

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب ترزقنا وترزقهم من واسع فضلك
السامرالحربي
يا أخي كلنا ضد سياسة المؤمرات التي تحاك ضد حكومتنا وفقها الله ، لكن يا صدى ما الفائدة من نشر فضيحة مثل هذه إن ثبت فعلاً أن تلك الصور للمذكورة في الخبر هل غيرنا من الواقع شيء ، صورة مظللة ومنسوبة لإمرأة حتى وإن كانت تعمل لصالح النظام القطري من حيث السياسة هل يعد هذا مكسب لحكومتنا أو نصرة لمطالبها، اتركوا السياسة لأهلها واتقوا الله فيما تنقلون من أخبار ولا يعفيكم مقولة ذكر مصدر أو تسربت صور "بئس مطية الرجل كلمة يقولون" في النهاية حتى إن كان هناك خلاف بين الحكومتين لم نخرج من كوننا مسلمين أخلاقنا في الحرب والسلم ثابتة ...
ابو محمد
اللهم عجل بهلاك المفسدين....
الحصان
فتاة الغلاف

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