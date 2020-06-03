بالفيديو..شيخ بالأسرة الحاكمة يصف الكويتيين بـ " الخونة " بعد الهجوم على المصريين

خالد الظفيري (صدى):
استنكر الشيخ فهد الصباح، الهجوم الذي شنه بعض الكويتيين ضد الجالية المصرية في الفترة الأخيرة.
وخرج الصباح في مقطع فيديو مدافعًا عن الجالية المصرية، قائلا: " الخونة الكويتيين، لا تشتموا المصريين، تاكلون حلالهم وتأخذون رشاوي، وتأخذون على كل طفل إقامة بنقود ياخونة، ثم تلومون المصريين " .
وهدد بأخذ إجراء فوري ضد تجار الإقامات، مضيفا: " المصريين الآن يعتبرون مسجونين في الكويت، قطعتم رواتبهم، وتركتوهم دون طعام أو شراب، لديهم عوائل في مصر، جاعوا، سوف نعطيهم معاشات، وسنأخذ تجار الإقامات ونبيع جميع عماراتهم وندخلها في وزارة المالية " .
وتابع: " ياخونة يا كويتيين أنا من الأسرة الحاكمة في الكويت، ولا أرضى على بلدي أن تصل إلى هذه المواصيل، أنتم المجرمين وليس المصريين، المصريين جاءوا ليعملوا مقابل نقود وليس مجاناً " .