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أمن الدولة يستدعي مبارك الدويلة

Time منذ 22 دقيقة
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أمن الدولة يستدعي مبارك الدويلة

خالد الظفيري (صدى):
كشفت مصادر " كويتية " عن استدعاء جهاز أمن الدولة للنائب السابق مبارك الدويلة، وذلك على خلفية التسجيلات المسربة المنسوبة له مع الراحل معمر القذافي.

وكان الإخواني الدويلة قد حاول تبرير ما أثير حول التسريبات المذكورة، لحفظ ماء الوجه، مدعيًا أنه نقل لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي، وبأنه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونفى الديوان الأميري بالكويت مزاعم الدويلة، مؤكدًا على عدم صحتها وأن تصريحاته محض تقول وافتراء.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لعنة الله عليه الحقير
M-512
وش ذنب المواطن إلي على قد حاله اتمنى أن يتم وضع مزايا إيجابية لقرار الضريبة ف البنزين لا يساعد فقط اتمنى زيادة حساب المواطن أو توفير وظائف في القطاع الخاص لذوي الشهادات العادية مثل الثانوي والمتوسط لأن الآن معظم شركات القطاع الخاص بل كلها تضع شروط تعجيزيه في مواقع التوظيف كاااافة وهذه الشروط لايستطيع صاحب المؤهل العلمي المتدني التسجيل بها لأنها صعبة عليه وفي الاخير الراتب حتى م يستاهل 🤷‍♂️💔
ابو عمار
الى جهنم وبئس المصير
ابو عمار
حسبي الله عليهم الاوغاد
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ماهو غريب الردى من بايع الذمه اللي خضع للخميني وقدّس سلومه لكن مصير الليالي تكشف الغمه وتميّز الناس بين الصقر والبومه

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