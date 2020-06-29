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استطلاع :58% غير مؤيد لقرار عودة الحياة الطبيعية

Time منذ 35 دقيقة
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استطلاع :58% غير مؤيد لقرار عودة الحياة الطبيعية

نايف السالم (صدى):
أجرت " صدى " استطلاع رأي عن قرار عودة الحياة الطبيعية مع استمرار جائحة " كورونا".

وجاء في الاستطلاع 58% غير مؤيد لقرار عودة الحياة الطبيعية في حين 42% مؤيد للقرار، وهم 32 شخص.

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