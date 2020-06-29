تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
استطلاع :58% غير مؤيد لقرار عودة الحياة الطبيعية
منذ 35 دقيقة
1579
1
نايف السالم (صدى):
أجرت " صدى " استطلاع رأي عن قرار عودة الحياة الطبيعية مع استمرار جائحة " كورونا".
وجاء في الاستطلاع 58% غير مؤيد لقرار عودة الحياة الطبيعية في حين 42% مؤيد للقرار، وهم 32 شخص.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
عندما يغيب المساء
الدم ما يضيع
عندما يغيب المساء
الدم ما يضيع
عندما يغيب المساء
الله يشفيهم
عندما يغيب المساء
الله يشفيهم
عندما يغيب المساء
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
أخر الأخبار
مقتل قائد من الحرس الثوري الإيراني إثر تفجير استهدف موكب عسكري
منذ 23 دقيقة
1646
استطلاع :58% غير مؤيد لقرار عودة الحياة الطبيعية
منذ 35 دقيقة
1579
مميزات مهمة في أندرويد 11 على بعض الهواتف
منذ ساعة
1507
شاهد.. أبرز الأحداث الفلكية في يوليو 2020 من بينها خسوف قمري
منذ ساعة
1598
عايد الرشيدي : إدواردو هو من يملك عقده لا يوجد لديه نادي
منذ ساعة
254
الهشبول : ظهور مشكلة رواتب الهلال هدفها اخفاء مشكلة جوليانو النصر
منذ ساعة
316
سامي الحريري : مشكلة الاهلي في إعلامه ينتقد الهلال وينسى النصر
منذ ساعة
275
غرم الله الزهراني : الاهلي لم يعيش وضع الاتحاد في الهبوط
منذ ساعة
238
بندر الرزيحان : الهلال فتح خط مفاوضات جديد مع إدواردو
منذ ساعة
234
عايد الرشيدي : قضية جوليانو مع نادي النصر انتهت
منذ ساعة
284