مميزات مهمة في أندرويد 11 على بعض الهواتف

وكالات (صدى):
أطلقت شركة جوجل رسميا النسخة التجريبية لنظام التشغيل الظاحدث لها اندرويد 11 على عدد من هواتف الاندرويد والذي يتضمن بعض المميزات المهمة
وأوضحت الشركة أن هناك عدد من المميزات في أندرويد 11 ستصدر فقط لهواتف معينة مثل بعض هواتف الفلاج شيب أو الهواتف الرائدة في سامسونج وشاومى و سونى و LG إل جى.
وأضافت : أما الهواتف من الفئات المتوسطة فإن هناك ثلاث ميزات رئيسية لن تحصل عليها وهى ميزة التحكم في الأجهزة المنزلية، وميزة تخصيص المحادثات عبر الإشعارات، وكذلك ميزة تخصيص الملفات المهمة أو السرية في ملفات آمنة في جوجل .
وتابعت : وبالنسبة لميزة حفظ البيانات السرية في جوجل فهى عبارة عن توفير ملف آمن على الإنترنت في جوجل يتم حفظ السجلات الموجودة عليه امثل رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية أو المعلومات المهمة والتى تضمن عدم اختراق هذه المعلومات.