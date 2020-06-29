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مواجهة اتلتيكو مدريد فرصة أخيرة لمدرب برشلونة

Time منذ ساعة
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مواجهة اتلتيكو مدريد فرصة أخيرة لمدرب برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية اليوم الإثنين، أن نادي برشلونة سيقيل مدربه كيكي سيتين، حال التعثر أمام أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، أو أمام فياريال في الجولة التي تليها.

ويذكر أن برشلونة يستضيف منافسه أتلتيكو مدريد، على ملعب كامب نو، بعد أيام من التعثر 2/2 مع سيلتا فيغو، ليتأخر النادي الكتالوني بفارق نقطتين عن ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الليغا، مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

وذكرت التقارير أن إدارة برشلونة استقر على إقالة كيكي سيتين، حال تعثره أمام أتلتيكو مدريد أو فياريال، وسيتم تعيين غارسيا بيمينتا مدرب فريق الشباب في برشلونة

ويأتي ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام إسبانية أن لاعبي برشلونة فقدوا ثقتهم في كيكي سيتين بسبب تعثرات الفريق في الليغا، كما تحدثت أن غرف ملابس برشلونة شهدت شجارا عنيفا بين اللاعبين وسيتين بعد التعادل أمام سيلتافيغو.

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