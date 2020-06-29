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شاهد.. الرئيس السيسي يحرج وزير الأوقاف على الهواء: «جيت على الغلابة»

Time منذ 15 دقيقة
Views 1415
شاهد.. الرئيس السيسي يحرج وزير الأوقاف على الهواء: «جيت على الغلابة»

القاهرة (صدى):
أحرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير أوقاف بلاده محمد مختار جمعة على الهواء؛ بسبب مطالب مادية أصرّ على تحصيلها نظير تخصيصه أراضي تابعة للوزارة في خدمة نقل تجار أحد الأسواق الشعبية.

وقال رئيس الهيئة الهندسية، إنه جرى نقل 450 تاجرًا من سوق الخميس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، ليقاطعه السيسي قائلًا: "والدكتور مختار مصمم على 3 شهور مقدم"، في إشارة إلى أن الأرض تابعة لوزارة الأوقاف.

وواصل الرئيس المصري حديثه خلال اللقاء الذي كان يحضره وزير الأوقاف قائلًا: :لازم 3 شهور مقدم يا دكتور مختار.. طيب مجاش في الأراضي الزراعية اللي في ناس منهم مبتدفعش بقالهم سنتين تلاتة… جاي على الحتة بتاعة الغلابة وبتقول عاوز 3 شهور" ليرد اللواء إيهاب الفار قائلًا: "هو نزلهم لشهر واحد يا فندم".

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=iHfiKbVpvZQ&feature=emb_title

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يعين على هاالكارونه ..
ابو محمد 😎
اخفسوه باالارض وهو حي .. هذا البويله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه ... ... هندي ، واجد مشكل رفيق ..
ابو محمد 😎
هههههههههههه .. .. كفو كفو .. ياالفارسه الملثمه .. ياراعية الدهماء ..
ابو محمد 😎
الله يجزاكم خير .. .. هذا الدزاين القديم ، وعظّم الله اجوركم على اجتهاداتكم ومجهوداتكم المحموده .. آمين ..

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