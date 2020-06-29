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إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة

Time منذ 54 دقيقة
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إنهاء معاناة طفلة تشكو من وجود جسم غريب داخل الرئة

سكاكا (صدى):
تمكن بفضل من الله الفريق الطبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا ممثلاً بقسم جراحة الصدر، وفي حالة نادرة, من استخراج جسم غريب عبارة عن - مشبك شعر- لطفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وذلك بعد أن قامت الطفلة وعن طريق الخطأ من استنشاق المشبك ليستقر في القصبة الهوائية اليسرى داخل رئة الطفلة.

واستُقبِلت إحالة الطفلة من أحد مستشفيات المنطقة إلى مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز، ليتمكن الفريق الطبي وبعد القيام بالفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة من إجراء العملية، وذلك باستخدام المنظار القصبي وبشكل دقيق من استخراج الجسم الغريب وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يعين على هاالكارونه ..
ابو محمد 😎
اخفسوه باالارض وهو حي .. هذا البويله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه ... ... هندي ، واجد مشكل رفيق ..
ابو محمد 😎
هههههههههههه .. .. كفو كفو .. ياالفارسه الملثمه .. ياراعية الدهماء ..
ابو محمد 😎
الله يجزاكم خير .. .. هذا الدزاين القديم ، وعظّم الله اجوركم على اجتهاداتكم ومجهوداتكم المحموده .. آمين ..

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