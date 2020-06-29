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الأمير خالد بن سلمان: نقل شُكر القيادة للحكومة الأمريكية على إرسالها قوات دفاعية

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الأمير خالد بن سلمان: نقل شُكر القيادة للحكومة الأمريكية على إرسالها قوات دفاعية

الرياض (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يوم أمس الأحد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للنشاطات العدائية المزعزعة لاستقرارها.

وأكد سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء، أن المملكة تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتدعم الجهود الأمريكية وسعيها الحثيث لوقف كافة الأنشطة الإيرانية الخبيثة وانتهاكاتها المتكررة وأعمالها الإرهابية والتخريبية في المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة الهجمات الأخيرة على المملكة بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تورطت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن المدعومة من النظام الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها والتعامل معها.

كما نقل سمو نائب وزير الدفاع خلال اللقاء شكر قيادة المملكة حفظها الله للولايات المتحدة الأمريكية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة، لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد المصالح المشتركة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يعين على هاالكارونه ..
ابو محمد 😎
اخفسوه باالارض وهو حي .. هذا البويله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه ... ... هندي ، واجد مشكل رفيق ..
ابو محمد 😎
هههههههههههه .. .. كفو كفو .. ياالفارسه الملثمه .. ياراعية الدهماء ..
ابو محمد 😎
الله يجزاكم خير .. .. هذا الدزاين القديم ، وعظّم الله اجوركم على اجتهاداتكم ومجهوداتكم المحموده .. آمين ..

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