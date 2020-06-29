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فن وثقافة
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الأخبار
شاهد.. أول صورة يتم التقاطها للملك عبدالعزيز
منذ ساعة
1916
1
الرياض (صدى):
نشر "تاريخ آل سعود"، أول صورة يتم التقاطها للمؤسس الملك عبدالعزيز "رحمه الله".
وذكر الحساب، أن الصورة تم التقطاها في الكويت عام 1328هـ/1910م، وعمره حينها 34عام.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
الله يعين على هاالكارونه ..
ابو محمد 😎
اخفسوه باالارض وهو حي .. هذا البويله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه ... ... هندي ، واجد مشكل رفيق ..
ابو محمد 😎
هههههههههههه .. .. كفو كفو .. ياالفارسه الملثمه .. ياراعية الدهماء ..
ابو محمد 😎
الله يجزاكم خير .. .. هذا الدزاين القديم ، وعظّم الله اجوركم على اجتهاداتكم ومجهوداتكم المحموده .. آمين ..
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