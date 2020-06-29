العطوي يقرر تدريب الاتفاق على فترتين

ماجد محمد (صدى):
واصل فريق الاتفاق تدريباته، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي استعداداً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.
في حين قرر العطوي إجراء التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، استعداداً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت الفترة الصباحية قد أجريت في أحد المراكز الصحية الخاصة الخارجية على مجموعتين، حيث بدأ التدريب المسائي الذي أقيم على ملعب عبدالله الدبل على عمليات الإحماء المعتادة، تحول بعدها الفريق للتدريبات التكتيكية.