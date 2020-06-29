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العطوي يقرر تدريب الاتفاق على فترتين

Time منذ ساعة
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العطوي يقرر تدريب الاتفاق على فترتين

ماجد محمد (صدى):
واصل فريق الاتفاق تدريباته، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي استعداداً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020.‪

في حين قرر العطوي إجراء التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، استعداداً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الفترة الصباحية قد أجريت في أحد المراكز الصحية الخاصة الخارجية على مجموعتين، حيث بدأ التدريب المسائي الذي أقيم على ملعب عبدالله الدبل على عمليات الإحماء المعتادة، تحول بعدها الفريق للتدريبات التكتيكية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يعين على هاالكارونه ..
ابو محمد 😎
اخفسوه باالارض وهو حي .. هذا البويله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه ... ... هندي ، واجد مشكل رفيق ..
ابو محمد 😎
هههههههههههه .. .. كفو كفو .. ياالفارسه الملثمه .. ياراعية الدهماء ..
ابو محمد 😎
الله يجزاكم خير .. .. هذا الدزاين القديم ، وعظّم الله اجوركم على اجتهاداتكم ومجهوداتكم المحموده .. آمين ..

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