أبرز مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

الرياض (صدى):
تحقق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، عددًا من المزايا لكافة عناصر العملية التعليمية.
وتضمن مزايا اللائحة الجديدة :
• الحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات في اللائحة السابقة.
• التركيز على معايير التنافسية والتميز.
• تسكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد على الراتب إلمساوي الراتب الأساسي أو أعلى منة وضمان عدم تقص صافي الراتب للجميع.
• عدم اشتراط وجود وظائف شاغرة عند ترقية شاغلي الوظائف التعليمية من رتبة إلى رتبة أعلى إذ تكون بالرقم الوظيفي نفسه.
• إضافة حوافز ومميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.
• تمكن اللائحة من خدم أكثر من 10 سنوات الوصول لرتبة خبير خلال السنتين المقبلتين.
• تحقيق مبدأ المساواة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز.
• تطبيق معايير الجودة على أداء شاغلي الوظائف التعليمية.
• تسهم اللائحة الجديدة في جعل القيادة المدرسية مبنية على أصول ومعايير مهنية.
• تشجيع شاغلي الوظائف التعليمية على خوض التدريبات والبرامج المهارية التعليمية الزيادة خبراتهم والارتقاء بأدائهم التعليمي والمهني.