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أبرز مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

Time منذ ساعة
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أبرز مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة

الرياض (صدى):
تحقق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، عددًا من المزايا لكافة عناصر العملية التعليمية.

وتضمن مزايا اللائحة الجديدة :

• الحفاظ على مكتسبات وامتيازات المعلمين والمعلمات في اللائحة السابقة.

• التركيز على معايير التنافسية والتميز.

• تسكين جميع شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد على الراتب إلمساوي الراتب الأساسي أو أعلى منة وضمان عدم تقص صافي الراتب للجميع.

• عدم اشتراط وجود وظائف شاغرة عند ترقية شاغلي الوظائف التعليمية من رتبة إلى رتبة أعلى إذ تكون بالرقم الوظيفي نفسه.

• إضافة حوافز ومميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.

• تمكن اللائحة من خدم أكثر من 10 سنوات الوصول لرتبة خبير خلال السنتين المقبلتين.

• تحقيق مبدأ المساواة في منح الحوافز، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز.

• تطبيق معايير الجودة على أداء شاغلي الوظائف التعليمية.

• تسهم اللائحة الجديدة في جعل القيادة المدرسية مبنية على أصول ومعايير مهنية.

• تشجيع شاغلي الوظائف التعليمية على خوض التدريبات والبرامج المهارية التعليمية الزيادة خبراتهم والارتقاء بأدائهم التعليمي والمهني.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يعين على هاالكارونه ..
ابو محمد 😎
اخفسوه باالارض وهو حي .. هذا البويله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه ... ... هندي ، واجد مشكل رفيق ..
ابو محمد 😎
هههههههههههه .. .. كفو كفو .. ياالفارسه الملثمه .. ياراعية الدهماء ..
ابو محمد 😎
الله يجزاكم خير .. .. هذا الدزاين القديم ، وعظّم الله اجوركم على اجتهاداتكم ومجهوداتكم المحموده .. آمين ..

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