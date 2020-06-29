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تركي الفيصل يكشف سبب صفع الملك فيصل لأحد العاملين بالقصر في نكسة 67 (فيديو)

Time منذ 13 دقيقة
Views 1358
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تركي الفيصل يكشف سبب صفع الملك فيصل لأحد العاملين بالقصر في نكسة 67 (فيديو)

نايف السالم (صدى):
كشف الأمير تركي الفيصل عن كواليس نكسة 67 في مصر وحرب 73، موضحًا أنه كان في سويسرا خلال النكسة عام 1967.

وأضاف في حوار مطول في برنامج "الصندوق الأسود"، إنه استقل أخر طائرة قادمة من أوروبا إلى الشرق الأويط مع بدء الحرب.

ولفت إلى أنه مع عودته إلى الرياض، يتذكر أن الملك فيصل أمر وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالتواصل مع نظيره المصري وإبلاغه استعداد المملكة لوضع كافة إمكانياتها لمستاندة مصر.

وكشف عن واقعة صفع الملك فيصل لأحد العاملين في القصر عندما قال له : "أبشرك.. أنهزم عبدالناصر" حيث نهره.

وقال إنه بعد النكسة اجتمع الملك فيصل مع الرؤساء العرب وأكد على أهمية الاتحاد ودعم الدول المحتلة من قبل إسرائيل.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل هو الفيصل ، رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎
يامسؤولين ، فعّلوا حد السرقه ، يتأدب من في قلبه مرض ويطيب ..
ابو محمد 😎
سيبوكم من هاالكلام الذي لافائده من ترديده ، الكلام إذا ردد يزيد وعواقبه وخيمه .. .. موضوع وانتهى من اكثر 40 سنه ، اتركوه ، المثل قال // هرج باالماضي نقص باالعقل .. .. اصلاً ماله موجب ، ليش تنبشون فيه ..!!!؟
ابو محمد 😎
اماعاد .....!!!! .. مابقى الا هذي ... اتهبى ياعلي عوض .. .. نحترمكم نعم ، نشارككم بخيرنا نعم ، لكن التعدي الى هاالدرجه ، ندق مرسمك .. وعلى قد حجمك نحجمك ..
اسامه
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