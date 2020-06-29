القبض على شخص ارتكب 19 عملية سرقة بجدة

جدة (صدى):
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخص ارتكب (19) عملية سرقة من محلات تجارية بمحافظة جدة.
وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها بشرطة محافظة جدة أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطن في العقد الخامس من العمر) لارتكابه (19) عملية سرقة من محلات تجارية وإشهار السلاح على العاملين بها، وتورطه بسرقة (5) مركبات استخدمها أثناء سرقاته من تلك المحلات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.