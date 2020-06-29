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القبض على شخص ارتكب 19 عملية سرقة بجدة

Time منذ 24 دقيقة
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القبض على شخص ارتكب 19 عملية سرقة بجدة

جدة (صدى):
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على شخص ارتكب (19) عملية سرقة من محلات تجارية بمحافظة جدة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها بشرطة محافظة جدة أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطن في العقد الخامس من العمر) لارتكابه (19) عملية سرقة من محلات تجارية وإشهار السلاح على العاملين بها، وتورطه بسرقة (5) مركبات استخدمها أثناء سرقاته من تلك المحلات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل هو الفيصل ، رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎
يامسؤولين ، فعّلوا حد السرقه ، يتأدب من في قلبه مرض ويطيب ..
ابو محمد 😎
سيبوكم من هاالكلام الذي لافائده من ترديده ، الكلام إذا ردد يزيد وعواقبه وخيمه .. .. موضوع وانتهى من اكثر 40 سنه ، اتركوه ، المثل قال // هرج باالماضي نقص باالعقل .. .. اصلاً ماله موجب ، ليش تنبشون فيه ..!!!؟
ابو محمد 😎
اماعاد .....!!!! .. مابقى الا هذي ... اتهبى ياعلي عوض .. .. نحترمكم نعم ، نشارككم بخيرنا نعم ، لكن التعدي الى هاالدرجه ، ندق مرسمك .. وعلى قد حجمك نحجمك ..
اسامه
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