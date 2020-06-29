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بالفيديو.. تغطية الصحافة لحادثة اقتحام جهيمان للحرم المكي

Time منذ 27 دقيقة
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بالفيديو.. تغطية الصحافة لحادثة اقتحام جهيمان للحرم المكي

عادل الحربي (صدى):
تحدَّث الصحفي خالد الحسين، عن الصحافة الميدانية قبل عام 1400 هـ، وخاصة تغطية حادثة اقتحام جهيمان للحرم المكي.

وأوضح خلال برنامج "الراصد"، أن حادثة سقوط الطائرة الخطوط السعودية التي سقطت في شوال عام 1400، مشيرًا إلى أنه كان ينتقل إلى أماكن سكن الضحايا لإجراء لقاءات مع أقاربهم، ومنهم أسرة الكابتن محمد الخويطري وانفردنا في هذه الفترة بنشر لقاءات مع أسر الضحايا.

وأشار إلى أن حادث اقتحام جهيمان للحرم المكي، موضحًا أن الصورة لم تبدأ إلا قُرب مغرب هذا اليوم، وانتقل إلى موقع الحادث ومعه المصور، وتمكن من إجراء العديد من اللقاءات مع شخصيات بارزة، وتابع الحادث حتى تطهير الحرم بفضل الله.

وأكد أنه كان يأخذ الأخبار من قادة الجيش الموجودين منذ الأسبوع الثاني للحادثة، إذ كانت الأخبار في الأسبوع الأول شحيحة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل هو الفيصل ، رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎
يامسؤولين ، فعّلوا حد السرقه ، يتأدب من في قلبه مرض ويطيب ..
ابو محمد 😎
سيبوكم من هاالكلام الذي لافائده من ترديده ، الكلام إذا ردد يزيد وعواقبه وخيمه .. .. موضوع وانتهى من اكثر 40 سنه ، اتركوه ، المثل قال // هرج باالماضي نقص باالعقل .. .. اصلاً ماله موجب ، ليش تنبشون فيه ..!!!؟
ابو محمد 😎
اماعاد .....!!!! .. مابقى الا هذي ... اتهبى ياعلي عوض .. .. نحترمكم نعم ، نشارككم بخيرنا نعم ، لكن التعدي الى هاالدرجه ، ندق مرسمك .. وعلى قد حجمك نحجمك ..
اسامه
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