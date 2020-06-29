نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة استبعاد مواطني دول الخليج من دخول أوروبا

Time منذ 20 دقيقة
Views 1351
حقيقة استبعاد مواطني دول الخليج من دخول أوروبا

وكالات (صدى):
قام الاتحاد الأوروبى بإعداد مسودة بقائمة الدول التى سيتم السماح لمواطنيها بدخول دول الشينجن، حيث يستفيد مواطنو 54 دولة حول العالم من إعادة فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبية

وكشفت مصادر أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على قائمة مشتركة للدول التي سيتم منعها من الدخول عند إعادة فتح الحدود.

في حين أشارت المصادر إلى أنه تم التوصل إلى إنشاء قائمة بالدول ذات الوضع الوبائي الأفضل، والتي سيتمكن مواطنوها من دخول أوروبا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن مواطني البرازيل وقطر والولايات المتحدة وروسيا لن يتمكنوا من دخول أوروبا إلا في وقت لاحق عندما يتحسن الوضع الوبائي في هذه البلدان.

وتتضمن مسودة قائمة الدول المسموح لها بالدخول وفق «شينجن فيزا إنفو»، ألبانيا والجزائر وأندورا وأنجولا وأستراليا وجزر البهاما وبوتان والبوسنة والهرسك و كندا والصين وكوستاريكا وكوبا وكوريا الشمالية ودومينيكا وأثيوبيا وجورجيا وغياناو الهند وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكازاخستان وكوسوفو

ومن الدول العربية المرحب بها جاءت مصر متصدرة القائمة، وأيضا لبنان وتونس، وتتضمن القائمة أيضا كلا من موناكو ومنغوليا الجبل الأسود والمغرب وموزمبيق وميانمار وناميبيا ونيوزيلندا ونيكاراجوا وبالاو وباراجواي ورواندا وسانت لوسيا وصربيا وكوريا الجنوبية وطاجيكستان وتايلاند وتركيا وتركمانستان و أوغندا و أوكرانيا و أوروجواي و أوزبكستان و الفاتيكان و فنزويلا و فيتنام و زامبيا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
الله يعين على هاالكارونه ..
ابو محمد 😎
اخفسوه باالارض وهو حي .. هذا البويله ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه ... ... هندي ، واجد مشكل رفيق ..
ابو محمد 😎
هههههههههههه .. .. كفو كفو .. ياالفارسه الملثمه .. ياراعية الدهماء ..
ابو محمد 😎
الله يجزاكم خير .. .. هذا الدزاين القديم ، وعظّم الله اجوركم على اجتهاداتكم ومجهوداتكم المحموده .. آمين ..

أخر الأخبار

شاهد.. الرئيس السيسي يحرج وزير الأوقاف على الهواء: «جيت على الغلابة»
شاهد.. الرئيس السيسي يحرج وزير الأوقاف على الهواء: «جيت على الغلابة»
Time منذ 14 دقيقة Views 1407
البغيلي يكشف حقيقة تغريدة الدويلة: لست عضوا في جماعة الإخوان
البغيلي يكشف حقيقة تغريدة الدويلة: لست عضوا في جماعة الإخوان
Time منذ 19 دقيقة Views 1306
حقيقة استبعاد مواطني دول الخليج من دخول أوروبا
حقيقة استبعاد مواطني دول الخليج من دخول أوروبا
Time منذ 20 دقيقة Views 1351
الصحة العالمية: «وباء كورونا أبعد ما يكون عن نهايته»
الصحة العالمية: «وباء كورونا أبعد ما يكون عن نهايته»
Time منذ 22 دقيقة Views 1322
انتفاضة ضد الخائن مبارك الدويلة ومطالب بمحاكمته بتهمة التخابر
انتفاضة ضد الخائن مبارك الدويلة ومطالب بمحاكمته بتهمة التخابر
Time منذ 42 دقيقة Views 1680
ردة فعل مذيعة بعد تجربة فحص الكورونا
ردة فعل مذيعة بعد تجربة فحص الكورونا
Time منذ 48 دقيقة Views 603
بدايات المواضيء
بدايات المواضيء
Time منذ 49 دقيقة Views 412
صاحبة خيل
صاحبة خيل
Time منذ 50 دقيقة Views 333
العامل على النية
العامل على النية
Time منذ 51 دقيقة Views 376
هكذا كانت ردة فعل امرأة طلب منها ارتداء الكمامة أثناء تسوقها
هكذا كانت ردة فعل امرأة طلب منها ارتداء الكمامة أثناء تسوقها
Time منذ 51 دقيقة Views 349