حقيقة استبعاد مواطني دول الخليج من دخول أوروبا

وكالات (صدى):
قام الاتحاد الأوروبى بإعداد مسودة بقائمة الدول التى سيتم السماح لمواطنيها بدخول دول الشينجن، حيث يستفيد مواطنو 54 دولة حول العالم من إعادة فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبية
وكشفت مصادر أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على قائمة مشتركة للدول التي سيتم منعها من الدخول عند إعادة فتح الحدود.
في حين أشارت المصادر إلى أنه تم التوصل إلى إنشاء قائمة بالدول ذات الوضع الوبائي الأفضل، والتي سيتمكن مواطنوها من دخول أوروبا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن مواطني البرازيل وقطر والولايات المتحدة وروسيا لن يتمكنوا من دخول أوروبا إلا في وقت لاحق عندما يتحسن الوضع الوبائي في هذه البلدان.
وتتضمن مسودة قائمة الدول المسموح لها بالدخول وفق «شينجن فيزا إنفو»، ألبانيا والجزائر وأندورا وأنجولا وأستراليا وجزر البهاما وبوتان والبوسنة والهرسك و كندا والصين وكوستاريكا وكوبا وكوريا الشمالية ودومينيكا وأثيوبيا وجورجيا وغياناو الهند وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكازاخستان وكوسوفو
ومن الدول العربية المرحب بها جاءت مصر متصدرة القائمة، وأيضا لبنان وتونس، وتتضمن القائمة أيضا كلا من موناكو ومنغوليا الجبل الأسود والمغرب وموزمبيق وميانمار وناميبيا ونيوزيلندا ونيكاراجوا وبالاو وباراجواي ورواندا وسانت لوسيا وصربيا وكوريا الجنوبية وطاجيكستان وتايلاند وتركيا وتركمانستان و أوغندا و أوكرانيا و أوروجواي و أوزبكستان و الفاتيكان و فنزويلا و فيتنام و زامبيا.