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الترفيه تمنع ألعاب الـ VR والخوذات وألعاب الـ 3D

Time منذ 43 دقيقة
Views 1406
الترفيه تمنع ألعاب الـ VR والخوذات وألعاب الـ 3D

حمود العنزي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن منع ألعاب الـ VR، والخوذات وألعاب الـ 3D في مدن الملاهي والمراكز الترفيهية.

وأكدت الهيئة، أن الإجراء يأتي لارتفاع احتمال نقل عدوى فيروس كورونا في هذه الألعاب .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل هو الفيصل ، رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎
يامسؤولين ، فعّلوا حد السرقه ، يتأدب من في قلبه مرض ويطيب ..
ابو محمد 😎
سيبوكم من هاالكلام الذي لافائده من ترديده ، الكلام إذا ردد يزيد وعواقبه وخيمه .. .. موضوع وانتهى من اكثر 40 سنه ، اتركوه ، المثل قال // هرج باالماضي نقص باالعقل .. .. اصلاً ماله موجب ، ليش تنبشون فيه ..!!!؟
ابو محمد 😎
اماعاد .....!!!! .. مابقى الا هذي ... اتهبى ياعلي عوض .. .. نحترمكم نعم ، نشارككم بخيرنا نعم ، لكن التعدي الى هاالدرجه ، ندق مرسمك .. وعلى قد حجمك نحجمك ..
اسامه
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