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الخطوات والمستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه

Time منذ ساعة
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الخطوات والمستندات المطلوبة لنقل ملكية عداد المياه

عادل الحربي (صدى):
أوضحت شركة المياه الوطنية، المستندات المطلوبة وتفاصيل نقل ملكية عداد المياه باسم المالك الجديد؛ في حالة شراء منزل جديد.

وجاء ذلك ردًا على سؤال عبر الحساب الرسمي على " تويتر " تضمن :" اشتريت منزلظصا كيف أعرف رقم الحساب وانقل العداد بأسمي ".

ورد الحساب قائلا : لتقطيم طلب تعديل بيانات ملكية العقار من خلال زيارتنا في الفرع الإلكتروني، حيث أن مستندات المطلوب لنقل ملكية عداد المياه:الهوية الوطنية بالنسبة للمواطن السعودي، هوية مقيم في حالة كان المتقدم بالطلب مقيم أجنبي أو مواطن خليجي، السجل التجاري في حالة المؤسسات الخاصة أو الشركات الخاصة، ترخيص هيئة الاستثمار في حالة كان المتقدم بالطلب مستثمر أجنبي.

– أشارت شركة المياه الوطنية إلى أنه في حال رهن العقار لإحدى الجهات التمويلية يتم إرفاق تفويض من صاحب العقار للمستفيد من الخدمة يتضمن مراجعة شركة المياه الوطنية أو مقدم خدمة المياه.

وأضافت : كما يتطلب صورة من صك الملكية، وتقديم صورة من حصر الوراثة وشهادة الوفاة وهوية الوكيل الشرعي في حال كان العقال لأكثر من وريث، وصورة من هويات جميع ملاك العقار الموجودين بالصك. .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل هو الفيصل ، رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎
يامسؤولين ، فعّلوا حد السرقه ، يتأدب من في قلبه مرض ويطيب ..
ابو محمد 😎
سيبوكم من هاالكلام الذي لافائده من ترديده ، الكلام إذا ردد يزيد وعواقبه وخيمه .. .. موضوع وانتهى من اكثر 40 سنه ، اتركوه ، المثل قال // هرج باالماضي نقص باالعقل .. .. اصلاً ماله موجب ، ليش تنبشون فيه ..!!!؟
ابو محمد 😎
اماعاد .....!!!! .. مابقى الا هذي ... اتهبى ياعلي عوض .. .. نحترمكم نعم ، نشارككم بخيرنا نعم ، لكن التعدي الى هاالدرجه ، ندق مرسمك .. وعلى قد حجمك نحجمك ..
اسامه
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