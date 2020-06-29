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"الغذاء والدواء" تحذر من استهلاك مياه "السمو اكوا"

Time منذ ساعة
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"الغذاء والدواء" تحذر من استهلاك مياه "السمو اكوا"

علي القحطاني (صدى):
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استهلاك مياه "السمو اكوا" بحجمي (4 جالون و200 مل) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة "البرومات".

وأوضحت الهيئة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية بإيقاف خطوط الإنتاج وحجز الكميات، وسحب المنتجات من الأسواق، ناصحة بعد استهلاك المنتخ والتخلص منه.

وأشارت إلى أن مادة البرومايد، هي مادة توجد في المياه بشكل طبيعي، ونتيجة تعرض المياه لعمليات التعقيم والمعاملة بالأوزون تتحول مادة البرومايد إلى البرومات، التي أثبتت الدراسات أن لها آثارًا سلبية على الصحة ولذا وضعت الجهات الرقابية في العالم حدودًا لهذه المادة في مياه الشرب المعبأة لضمان سلامتها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل هو الفيصل ، رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎
يامسؤولين ، فعّلوا حد السرقه ، يتأدب من في قلبه مرض ويطيب ..
ابو محمد 😎
سيبوكم من هاالكلام الذي لافائده من ترديده ، الكلام إذا ردد يزيد وعواقبه وخيمه .. .. موضوع وانتهى من اكثر 40 سنه ، اتركوه ، المثل قال // هرج باالماضي نقص باالعقل .. .. اصلاً ماله موجب ، ليش تنبشون فيه ..!!!؟
ابو محمد 😎
اماعاد .....!!!! .. مابقى الا هذي ... اتهبى ياعلي عوض .. .. نحترمكم نعم ، نشارككم بخيرنا نعم ، لكن التعدي الى هاالدرجه ، ندق مرسمك .. وعلى قد حجمك نحجمك ..
اسامه
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