نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. تسجيل صوتي للمعتقل خالد الدوسري يؤكد " الخارجية تعطيني أموال "

Time منذ ساعة
Views 1868
Comment 1
بالفيديو.. تسجيل صوتي للمعتقل خالد الدوسري يؤكد " الخارجية تعطيني أموال "

نايف السالم (صدى):
نشر برنامج "ياهلا"، مساء اليوم، تسجيلًا صوتيًا للمعتقل خالد الدوسري عبارة عن مكالمة هاتفية بينه وبين عمه تركي الدوسري، أُجريت قبل نحو أسبوع.

واتصل تركي الدوسري، على خالد الذي كان يجيب على أسئلة عمه فقط دون فتح حوار، كما سأله عن موعد عودته إلى المملكة، فيما سأله عمه عن رقم هاتفه الذي أعطاه له من قبل.

وأجاب الدوسري، بأنه يتذكر رقم الهاتف وذكره بالكامل، وأكد له أنه معه أموال، تأتيه من وزارة خارجية المملكة.

من جانبه، كشف محامي خالد الدوسري، أنه بعد القبض على خالد الدوسري بـ14 يوما صدر تقرير طبي أنه لا يصلح للمحاكمة لأنه مُصاب بمرض "الفصام"، وهذا التقرير لم يُعرض حتى الآن، إذ تعرّض "الدوسري" إلى هذا المرض قبل الواقعة بـ 9 أشهر.

اقرأ أيضًا:

«ابن قويد» : خالد الدوسري مريض بـ «الفصام» والقاضي الذي حاكمه يزدري الإسلام (فيديو)

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل هو الفيصل ، رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎
يامسؤولين ، فعّلوا حد السرقه ، يتأدب من في قلبه مرض ويطيب ..
ابو محمد 😎
سيبوكم من هاالكلام الذي لافائده من ترديده ، الكلام إذا ردد يزيد وعواقبه وخيمه .. .. موضوع وانتهى من اكثر 40 سنه ، اتركوه ، المثل قال // هرج باالماضي نقص باالعقل .. .. اصلاً ماله موجب ، ليش تنبشون فيه ..!!!؟
ابو محمد 😎
اماعاد .....!!!! .. مابقى الا هذي ... اتهبى ياعلي عوض .. .. نحترمكم نعم ، نشارككم بخيرنا نعم ، لكن التعدي الى هاالدرجه ، ندق مرسمك .. وعلى قد حجمك نحجمك ..
اسامه
ادور وظائف

أخر الأخبار

أبرز مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة
أبرز مزايا لائحة الوظائف التعليمية الجديدة
Time منذ 4 دقائق Views 1130
الهلال يمدد عقد كارلوس إدواردو حتى نهاية الموسم
الهلال يمدد عقد كارلوس إدواردو حتى نهاية الموسم
Time منذ 6 دقائق Views 1193
شاهد.. الهلال يواصل استعداداته لاستكمال الموسم الرياضي
شاهد.. الهلال يواصل استعداداته لاستكمال الموسم الرياضي
Time منذ 6 دقائق Views 1185
المطلق يحذر من الدعاء على أحد في لحظة غضب: «امرأة دعت على زوجها فمات» (فيديو)
المطلق يحذر من الدعاء على أحد في لحظة غضب: «امرأة دعت على زوجها فمات» (فيديو)
Time منذ 7 دقائق Views 1168
شاب اعتزل الناس لخدمة والديه المصابين بكورونا حتى تحسنّا
شاب اعتزل الناس لخدمة والديه المصابين بكورونا حتى تحسنّا
Time منذ 9 دقائق Views 1202
تركي الفيصل يكشف سبب صفع الملك فيصل لأحد العاملين بالقصر في نكسة 67 (فيديو)
تركي الفيصل يكشف سبب صفع الملك فيصل لأحد العاملين بالقصر في نكسة 67 (فيديو)
Time منذ 12 دقيقة Views 1337
"التجارة" توضح الأنشطة التجارية الملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني
"التجارة" توضح الأنشطة التجارية الملزمة بتوفير الدفع الإلكتروني
Time منذ 15 دقيقة Views 1369
ماكرون: لن نتسامح مع لعبة تركيا الخطرة في ليبيا
ماكرون: لن نتسامح مع لعبة تركيا الخطرة في ليبيا
Time منذ 20 دقيقة Views 1283
القبض على شخص ارتكب 19 عملية سرقة بجدة
القبض على شخص ارتكب 19 عملية سرقة بجدة
Time منذ 23 دقيقة Views 1321
بالفيديو.. تغطية الصحافة لحادثة اقتحام جهيمان للحرم المكي
بالفيديو.. تغطية الصحافة لحادثة اقتحام جهيمان للحرم المكي
Time منذ 27 دقيقة Views 1482