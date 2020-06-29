الأزهر يصدر فتوى حول الحمل في زمن الكورونا

القاهرة (صدى):
أصدرت لجنة الفتوى في مجلس البحوث الإسلامية، إحدى الهيئات التابعة للأزهر الشريف في مصر، اليوم الاثنين، فتوى بأنه لا مانع من تأجيل الحمل خوفًا من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.
وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الإثنين: "الإسلام شرع النكاح من أجل التكاثر البشري وإبقاء للنسل، وإن ”ا\\لأصل كراهة العزل في الجماع ومنع الحمل إلا لعذر، ومع اختلاف الفقهاء في حكم العزل بين مجيز ومانع فإن الأولى تركه إلا لعذر.".
وتابعت: "تطبيقا لما سبق نفيد بأن أهل الذكر والاختصاص في ذلك هم الأطباء؛ ومن المعلوم أن الأطباء هم من يرجع إليهم لمعرفة أن الفيروس يؤثر على الأم والجنين أم لا".