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الأزهر يصدر فتوى حول الحمل في زمن الكورونا

Time منذ ساعة
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الأزهر يصدر فتوى حول الحمل في زمن الكورونا

القاهرة (صدى):
أصدرت لجنة الفتوى في مجلس البحوث الإسلامية، إحدى الهيئات التابعة للأزهر الشريف في مصر، اليوم الاثنين، فتوى بأنه لا مانع من تأجيل الحمل خوفًا من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الإثنين: "الإسلام شرع النكاح من أجل التكاثر البشري وإبقاء للنسل، وإن ”ا\\لأصل كراهة العزل في الجماع ومنع الحمل إلا لعذر، ومع اختلاف الفقهاء في حكم العزل بين مجيز ومانع فإن الأولى تركه إلا لعذر.".

وتابعت: "تطبيقا لما سبق نفيد بأن أهل الذكر والاختصاص في ذلك هم الأطباء؛ ومن المعلوم أن الأطباء هم من يرجع إليهم لمعرفة أن الفيروس يؤثر على الأم والجنين أم لا".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيصل هو الفيصل ، رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته .. آمين ..
ابو محمد 😎
يامسؤولين ، فعّلوا حد السرقه ، يتأدب من في قلبه مرض ويطيب ..
ابو محمد 😎
سيبوكم من هاالكلام الذي لافائده من ترديده ، الكلام إذا ردد يزيد وعواقبه وخيمه .. .. موضوع وانتهى من اكثر 40 سنه ، اتركوه ، المثل قال // هرج باالماضي نقص باالعقل .. .. اصلاً ماله موجب ، ليش تنبشون فيه ..!!!؟
ابو محمد 😎
اماعاد .....!!!! .. مابقى الا هذي ... اتهبى ياعلي عوض .. .. نحترمكم نعم ، نشارككم بخيرنا نعم ، لكن التعدي الى هاالدرجه ، ندق مرسمك .. وعلى قد حجمك نحجمك ..
اسامه
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