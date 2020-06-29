شاهد.. السيسي يستعين بجملة من مسلسل " الاختيار " خلال افتتاح مشروعات قومية

القاهرة (صدى):
كشف مقطع فيديو متابعة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمسلسل "الاختيار"، حيث استعان بجملة "الله المستعان" التي اشتهر الفنان أحمد العوضي بترديدها كثيرًا خلال المسلسل.
وقال الرئيس المصري تلك الجملة خلال إلقائه كلمة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية احتفالا بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.
وأضاف: "وقفة المصريين الصلبة كانت وما زالت صخرة يتحطم عليها أي تحد، والموضوع معملوش حد لوحده، ومش هينجح إلا لما نفضل كلنا مع بعض، محدش يقدر يعمل حاجة لوحده مهما كان"، وتابع ممازحا الحضور: "ربنا المستعان بس مش المستعان بتاع الاختيار للأسف".
وأعرب أحمد العوضي عن سعادته البالغة لما جاء في خطاب الرئيس السيسي، معتبرا أن ذلك دليل على نجاح المسلسل بشكل كبير، حيث نشر مقطع الفيديو معلقا "طيب انا كده بقي خلاص يا جماعه مش عاوز حاجه تاني.. الله المستعان".