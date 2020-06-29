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نجران منطقة تجمع بين جمال الطبيعة والمواقع الأثرية
منذ 28 دقيقة
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
وغد مقروود ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انتي نفس صاحبتي انا ياالفارسه❤طايحه بالشاهي الآخضر من سنوات وانا مدمنته بدون سكر لين تعودت عليه وأثره يآثر على الغده ويضخمها😩😹
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحمد لله فديتك❤ مدرعمه😹وربك يعين🤲
ابو محمد 😎
كلام معقول ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ .. آمين ..
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