الإنتربول يحرج إيران بعد مطالبتها بالقبض على ترامب

واشنطن (صدى):
علق الإنتربول اليوم الأحد، على مطالب إيران بالقبض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة قتل قاسم سليماني.
وقال الانتربول إنه لن يمتثل للطلب الإيراني بإصدار إنذار أحمر عالمي للقبض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واتهم علي القاصي مهر، المدعي العام في طهران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقتل في اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وقائد مليشيا العراق أبو مهدي المهندس إلى جانب آخرين في بغداد.
و منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” أكدت على أن دستورها يمنعها من “القيام بأي تدخل أو أنشطة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية”.