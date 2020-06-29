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يوفنتوس يجدد عقدي لاعبيه

Time منذ ساعة
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يوفنتوس يجدد عقدي لاعبيه

وكالات (صدى):
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تجديد عقدي الحارس جانلويجي بوفون والمدافع جورجيو كيليني، حتى عام 2021.

وقال يوفنتوس في تصريح مقتضب له: " أخبار مذهلة، التجديد لجانلويجي بوفون، والمدافع جورجيو كيليني حتى 2021 " .

يذكر أن بوفون (42 عامًا)، قد لعب 17 موسمًا مع يوفنتوس، لكنه غادر في صيف 2018 إلى باريس سان جيرمان، وعاد مجددًا بعد موسم واحد.

والمدافع كيليني (35 عامًا) انضم إلى اليوفي في صيف 2005، وشارك في 509 مباراة، بينها 3 فقط الموسم الحالي، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقد علق على تجديد عقده، قائلًا: " أنا فخور جدًا بمواصلة السنة السادسة عشرة بهذه الألوان. لا يزال لدينا العديد من الأهداف لتحقيقها، وسأبذل قصارى جهدي للاحتفال بانتصارات أخرى معًا“.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، ويسعى إلى الحفاظ على الصدارة بالفوز غدًا الثلاثاء مباراة أمام جنوى .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
وغد مقروود ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انتي نفس صاحبتي انا ياالفارسه❤طايحه بالشاهي الآخضر من سنوات وانا مدمنته بدون سكر لين تعودت عليه وأثره يآثر على الغده ويضخمها😩😹
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحمد لله فديتك❤ مدرعمه😹وربك يعين🤲
ابو محمد 😎
كلام معقول ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ .. آمين ..

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