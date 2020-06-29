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"الزكاة والدخل" تُشدد على ضرورة الالتزام بضريبة القيمة المضافة

Time منذ ساعة
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"الزكاة والدخل" تُشدد على ضرورة الالتزام بضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
شدّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على أصحاب المنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتطبيق نسبة الـ15% وهي ضريبة على السلع والخدمات اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل.

ونفذت الهيئة حملة تفتيشية على نطاق واسع من المحلات التجارية في قطاع التجزئة، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية 2100 زيارة، شارك فيها جميع فروع الهيئة في مناطق المملكة، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية.

ورصدت الهيئة خلال هذه الزيارات التفتيشية عدداً من المخالفات الضريبية، بلغت 355 مخالفة، تنوعت بين عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي، وكذلك تحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية.

وجددت الهيئة دعوتها لجميع المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة تبادر إلى تطبيق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة قبل موعدها المحدد، من خلال الموقع الرسمي للهيئة (هنا)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أصدرت دليلاً إرشادياً للأحكام الانتقالية المتعلقة بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، إذ يمكن لجميع المكلفين الاطلاع عليه، وذلك بالدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال الرابط (هنا).

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
وغد مقروود ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
انتي نفس صاحبتي انا ياالفارسه❤طايحه بالشاهي الآخضر من سنوات وانا مدمنته بدون سكر لين تعودت عليه وأثره يآثر على الغده ويضخمها😩😹
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحمد لله فديتك❤ مدرعمه😹وربك يعين🤲
ابو محمد 😎
كلام معقول ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ .. آمين ..

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